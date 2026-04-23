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허봉재 에이치시티 대표, 대통령 표창 수상…K-방산·우주 시험인증 기틀 마련

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구필현 국방전문기자

승인 : 2026. 04. 23. 17:01

6G 전장과 우주·방산의 핵심 '시험인증'
독보적 '시험인증+교정' 시너지
K-인증 시스템의 세계화
0423 허봉재 대표_대통령상 수상
23일, 대한민국 과학·정보통신의 날을 맞아 국내 시험인증 및 교정 분야의 선두 주자인 에이치시티 허봉재 대표가 대통령표창을 수상했다. /에이치시티
대한민국 과학·정보통신의 날을 맞아 국내 시험인증 및 교정 분야의 선두 주자인 에이치시티 허봉재 대표가 21일자로 대통령표창을 수상했다.

이번 수상은 단순한 기업 경영의 성과를 넘어, 우리 군과 국가 산업이 직면한 차세대 전장 환경과 우주 영토 확장에 필수적인 '신뢰성'의 가치를 다시금 확인한 이정표로 평가된다.

6G 전장과 우주·방산의 핵심 '시험인증'

현대 전장의 승패는 데이터와 정밀도에 달려 있다. 허봉재 대표는 지난 25년간 수십만 건의 ICT 시험인증을 무사고로 수행하며 국가 전략 산업의 든든한 기술적 방패막이 역할을 해왔다.

△ 초연결 전장의 기반, 6G : 국내 최초 5G 공인기관을 넘어, 이제는 AI 기반 주파수 간섭 분석 및 전파 예측 기술을 통해 '6G 시대의 핵심 기술'을 선점하고 있다. 이는 미래 지능형 유무인 복합전투체계 구축에 필수적인 요소다.

△ 우주 부품의 국산화 지원 : 불모지에 가까웠던 '우주부품 방사선 시험기술'을 개발해 국내 시험 기반을 구축했다. 이는 우리 위성이 가혹한 우주 환경을 견디고 임무를 수행할 수 있게 하는 핵심 인프라이다.

△ 글로벌 방산 수출의 교두보 : 글로벌 방산기업과의 협력을 통해 세계적 수준의 인증 기술력을 확보, K-방산의 신뢰도를 한 단계 끌어올리고 있다.


HCT top photo
방산 신뢰성 센터와 위성통신의 초고주파 대역 시험장비에 대한 KOLAS 교정시스템을 독자적으로 구축하며 산업 표준을 선도하는 시험인증 및 교정 분야의 글로벌 주자인 에이치시티사 전경 / 에이치시티
독보적인 '시험인증+교정' 시너지
에이치시티는 국내에서 유일하게 시험인증과 교정 사업을 동시에 운영하는 독보적인 포트폴리오를 보유하고 있다.

△ 위성통신 표준 선도 : 위성통신의 초고주파 대역 시험장비에 대한 KOLAS 교정시스템을 독자적으로 구축하며 산업 표준을 선도하고 있다.

△ 해외 진출의 내비게이터 : 미국과 인도네시아 등 글로벌 거점을 통해 국내 기업들의 인증 절차를 현지에서 직접 지원하며, 수출 비용 절감과 출시 기간 단축이라는 실질적 경쟁력을 제공하고 있다.

K-인증 시스템의 세계화
허 대표는 기술 확보에 그치지 않고 몽골, 요르단, 인도네시아 등 개도국에 한국형 ICT 시험인증 시스템을 전수하며 기술 외교의 영역까지 확장하고 있다.

에이치시티 관계자는 이번 수상이 "시험인증을 넘어 5G·6G, 우주·방산 등 미래 산업 전반에서 기술력을 인정받은 결과"라고 전했다.

전략 자산의 국산화와 수출이 가속화되는 현시점에서, 에이치시티의 기술력은 대한민국이 글로벌 과학기술 강국으로 도약하는 데 핵심적인 주춧돌이 될 것으로 기대된다.
구필현 국방전문기자

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