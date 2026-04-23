광주 찾은 HUG 최인호 사장…“현장 고충 담아 제도 개선”

22일 주택건설협회 광주·전남도회 방문

미분양 안심환매 신청 사업장도 점검

BIN0001.bmp (5) 0 22일 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장(맨 앞줄 오른쪽에서 세 번째) 및 대한주택건설협회 관계자들이 간담회에서 기념사진을 촬영하고 있다./주택도시보증공사

최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 지역 행보를 이어가며 현장의 목소리를 경청하겠다는 의지를 전했다.23일 HUG는 최 사장이 22일 대한주택건설협회 광주·전남도회를 방문해 지역 주택사업자들과 찾아가는 간담회를 개최했다고 밝혔다.광주·전남지역은 주택건설업이 지역 경제에서 차지하는 비중이 큰 곳으로, 지역 주택사업자들의 지난해 임대보증금보증 발급 실적이 11조5000억원에 달해 전국 권역 중 가장 높은 비중을 차지하고 있다.간담회에서는 이 같은 지역 여건을 고려해 지방 주택경기 침체와 공사비 상승 등으로 어려움을 겪는 현장의 목소리를 직접 듣고 실질적인 지원방안을 함께 논의하기 위해 마련됐다. 같은 날 최 사장은 지산동 지역주택조합 'HUG 미분양 안심환매' 신청 사업장을 점검하기도 했다. 사업에서는 지방의 준공 전 미분양 주택을 HUG가 일시적으로 매입해 유동성을 지원한다.앞서 HUG는 임대주택 사업자들을 지원하기 위해 지난 20일부터 건설임대사업장의 주택가격이 하락한 경우에도 임대사업자가 추가 자금 부담 없이 보증기간을 연장할 수 있도록 했다. 이를 통해 유동성 위기를 겪고 있는 사업자들의 부담을 줄이는 한편, 임차인들이 임대차계약 기간동안 보증 중단 없이 안심하고 거주하는 데에도 도움이 될 것으로 HUG는 기대하고 있다.최 사장은 "주택공급 기반이 무너지지 않도록 든든한 버팀목이 되는 것이 HUG의 역할이라고 생각한다"며 "건설업계 상생과 국민 주거안정 기반 확충을 위해 앞으로도 현장 목소리를 반영한 제도개선을 적극 추진하겠다"고 말했다.