“사이버 공격 예방체계 구축”…사회보장정보원, 정보보안 설명회 개최

24일부터 경상지역 의료기관 대상으로 진행

보안관제 운영 노하우·위협 대응 사례 안내

[이미지 자료] 2026년 찾아가는 의료기관 정보보안 설명회 포스터 0 한국사회보장정보원 의료정보보호센터 '2026 찾아가는 의료기관 정보보안 설명회' 포스터./한국사회보장정보원

의료기관을 겨냥한 사이버 공격의 증가에 한국사회보장정보원이 보안 사각지대 해소에 나선다.사회보장정보원 의료정보보호센터는 '2026년 찾아가는 의료기관 정보보안 설명회'를 개최한다고 23일 밝혔다. 24일 진행되는 이번 설명회는 경상권 지역 의료기관을 대상으로 보안 사각지대 해소와 함께 의료기관 보안관제 서비스에 대한 이해를 높이고 참여를 확대하기 위해 마련됐다.의료기관 보안관제는 의료기관의 시스템과 네트워크를 대상으로 사이버 위협을 상시 모니터링하고, 침해 발생 시 신속한 대응을 지원하는 보안 관리 체계다.의료정보보호센터는 설명회를 통해 의료기관 보안관제 운영 노하우와 최신 사이버 위협 대응 사례, 보안관제 참여 시 기대효과 및 지원 내용 등을 구체적으로 안내할 계획이다.한국보건사회연구원와 병원정보보안협회, 스패로우 등 공공?민간 전문가가 참여하는 행사는 오는 24일 대구경북 지역센터를 시작으로 다음 달 12일 부산경남 지역센터까지 순차적으로 진행된다.의료정보보호센터는 한국사회보장정보원 지역센터를 거점 인프라로 활용해 지역 의료기관과의 협력 체계를 확대하고, 보안관제 참여 기관을 지속적으로 늘려, 지역 의료기관 전반의 보안 수준을 체계적으로 높여나갈 계획이다.김현준 사회보장정보원장은 "의료정보보호센터의 전문성과 사회보장정보원의 지역센터 인프라를 결합한 현장 밀착형 지원이라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 의료기관 보안관제 참여를 확대하고, 지역 의료기관이 체감할 수 있는 선제적 예방 체계를 만들어가겠다"고 말했다.