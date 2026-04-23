한솔제지, ‘인쇄용지 담합’ 공식 사과…“준법 경영 체질 개선 약속”

공정위 의결에 사과문 발표 “심려 끼쳐 깊이 반성, 재발 방지 대책 신속 이행

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한솔제지가 최근 공정거래위원회의 인쇄용지 담합 관련 의결과 관련해 고객과 소비자들에게 공식 사과하고, 근본적인 재발 방지 대책 마련을 통한 준법 경영 강화를 선포했다.한솔제지는 23일 공식 사과문을 통해 "이번 공정거래위원회의 의결 발표와 관련해 고객·소비자 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 사과한다"며 고개를 숙였다.한솔제지는 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있으며 유사 사례의 재발을 막기 위해 경영 전반에 걸친 시스템 혁신에 나선다. 우선 투명한 공정 거래 환경 조성을 위해 제품 가격 결정 전반에 대한 준법 통제 절차를 원점에서 재정비하기로 했다.특히 이상거래를 사전에 감지할 수 있는 '상시 모니터링 체계'를 구축한다. 이를 통해 불공정 거래 발생 가능성을 원천적으로 차단하고 시장의 투명성을 높인다는 방침이다.사내 준법 의식 고취를 위한 교육 로드맵도 강화한다. 한솔제지는 전 임직원을 대상으로 공정거래법 교육을 정례화하고 심화해 회사의 컴플라이언스(법규 준수) 수준을 근본적으로 제고해 나갈 계획이다.한솔제지 관계자는 "재발 방지 대책을 신속히 이행하는 것은 물론 앞으로 고객과 소비자의 신뢰를 최우선 가치로 삼는 경영을 지속해 나가겠다"며 "이번 사안을 계기로 보다 투명하고 공정한 기업으로 거듭날 수 있도록 전사적인 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.