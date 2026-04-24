미즈온, 무신사 메가스토어 성수 오픈 맞춰 입점… 오프라인 접점 확대

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글로벌 스킨케어 브랜드 미즈온이 24일 오픈하는 무신사 메가스토어 성수에 입점하며 온·오프라인 유통 접점 확대에 나선다고 밝혔다.

무신사 메가스토어 성수는 지하 1층부터 지상 4층까지 총 5개 층, 약 2000평 규모로 조성된 대형 패션·뷰티 복합 편집숍이다. 다양한 브랜드를 한 공간에서 경험할 수 있는 것이 특징이다.

미즈온은 이번 입점을 통해 기존 온라인 중심의 유통 구조에서 벗어나 오프라인 고객과의 접점을 강화한다는 전략이다. 매장에서는 브랜드의 대표 스킨케어 라인업을 한자리에서 선보인다.

주요 제품으로는 ‘7 비건 펩타이드 부스터 세럼’을 비롯해 쌀빛 라인, 리얼 비타민C 앰플, 굿바이 블레미쉬 라인, 인아웃 선라인, 비건 콜라겐 쿠션 등이 포함된다.

특히 ‘7 비건 펩타이드 부스터 세럼’은 7가지 고기능성 펩타이드와 특허 성분 DERMA CLERA™, OLIGO HA™를 함유한 비건 인증 제품이다. 해당 제품은 출시 직후 독일·프랑스·스페인 등 유럽 아마존에서 신제품 부문 1위를 기록했으며 스페인 아마존에서는 전체 페이셜 세럼 카테고리 1위를 차지했다.

제품은 무신사 뷰티 온라인 스토어와 오프라인 매장에서 동시에 구매할 수 있다.

남궁광 ㈜피에프디 대표는 “이번 세럼은 차세대 멀티 세럼으로서 스킨케어 루틴의 새로운 기준을 제시할 것”이라며 “비건·저자극·효능 중심 제품으로 글로벌 시장 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.