젠슨 황 “LG와 협력 놀랍게 발전”…구광모 “미래 협력 추가 논의”

8일 LG트윈타워서 1시간 가량 미팅

계열사 임원진 등과 동석

협력 고도화 방향성 제시

구 회장 "캘리포니아 초대받아…추가 협력할 것"

KakaoTalk_20260608_113314591_01 0 젠슨 황 엔비디아 CEO(오른쪽)가 8일 서울 LG트윈타워에서 구광모 LG 회장(왼쪽)과 미팅을 마치고 질의응답을 받고 있다. /공동취재단

젠슨 황 엔비디아 CEO와 구광모 LG 회장이 사흘만에 다시 만났다. 이들은 AI 시대 전환을 위해 협력을 예고했으며, 향후 이러한 파트너십을 더욱 구체화할 계획이라고 밝혔다.8일 구 회장은 황 CEO와 서울 여의도 LG트윈타워에서 만나 한시간 여 동안 AI 협력에 관해 논의했다. 오전 10시 경 트윈타워에 도착한 황 CEO를 구 회장이 직접 맞이했고, 권봉석 LG 부회장 등 양사 경영진들이 함께 비공개로 미팅을 진행했다.11시 쯤 논의를 마친 황 CEO는 로비에서 기자들과 만나 "LG와의 파트너십은 계속 성장하고 있으며, 놀라운 수준의 협력 관계로 발전하고 있다"며 "LG는 매우 다양한 산업 분야에 걸쳐 사업을 하고 있고 미래에 중요한 역할을 하게 될 수많은 핵심 기술을 보유하고 있다"고 평가했다.그러면서 "협력하고 있는 가장 중요한 분야는 로보틱스로, 전자기술과 기계, AI가 융합되는 분야"라고 짚으며 "AI분야와 모터기술 기계 시스템 모두에서 협력하고 있다"고 말했다.아울러 데이터센터 구축과 관련해서도 LG와 협력하겠다고 밝혔다. 황 CEO는 "메가와트급 데이터센터를 구축하기 위해 냉각 및 전력공급, 데이터센터 설계 및 건설 기술 발전이 필요하다"며 "LG는 이러한 분야에서 뛰어난 역량을 갖고 있어, 미래 데이터센터 아키텍처를 함께 설계하고 있다"고 말했다.구 회장은 이날 미팅에 대해 "엔비디아와 함께 미래의 방향에 대해 이야기를 나눴고, AI 시대 가속화를 위해 더 많은 협력이 필요할 것 같다"고 말했다. 그러면서 "디테일한 얘기까지 계속 하고 싶었지만, 다음에 캘리포니아에 초대해주신다고 해서 가서 앞으로 많은 협력에 대해 논의할 것"이라며 추가적인 만남을 시사했다.한편 이날 AI 산업에 대한 기대치가 너무 높지 않느냐는 질의에 대해 황 CEO는 "AI는 흥미로운 기술이 아니라 유용한 기술이고, 수익을 창출하게 됐다"며 "지금은 산업의 시작 단계로, 만약 주식시장이 할인된 가격에 거래된다면 좋은 매수시기가 될 것"이라고 밝히기도 했다.