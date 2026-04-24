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이삭토스트, 세븐틴 민규와 함께한 TV 광고 공개

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장안나 기자

승인 : 2026. 04. 24. 13:00

토스트 브랜드 이삭토스트가 그룹 세븐틴 멤버 민규와 함께한 첫 TV 광고 영상을 공개했다.

 

이번 광고는 오는 27일 출시 예정인 신메뉴 ‘프렌치 브리오슈 스크램블’을 중심으로 제작됐다. 해당 메뉴는 부드럽고 달콤한 프렌치 브리오슈 번에 스크램블 에그를 더해 간편하면서도 든든한 한 끼 식사를 지향한 것이 특징이다.

 

공개된 영상은 민규 특유의 밝고 편안한 이미지를 바탕으로 신메뉴의 매력을 자연스럽게 전달하는 데 초점을 맞췄다.

 

특히 부드러운 식감과 달콤한 풍미를 강조한 연출로 일상 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 토스트의 매력을 부각했다. 영상 말미에는 “하나만 더?”라는 메시지를 통해 재구매를 유도하는 요소도 담았다.


 

해당 광고는 TV CF를 비롯해 디지털, 온라인 등 다양한 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이며 신메뉴 출시와 함께 고객 접점 확대에 나선다는 계획이다.

 


이삭토스트 관계자는 “프렌치 브리오슈 신메뉴의 맛과 분위기를 자연스럽게 전달하는 데 중점을 둔 광고”라며 “앞으로도 브랜드 모델과 함께 다양한 방식으로 고객과 소통해 나갈 것”이라고 밝혔다.

장안나 기자

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