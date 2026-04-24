현대큐밍, 에어컨, 얼음정수기, 커피머신 출시… 종합가전 포트폴리오 확대

에어컨·얼음정수기·커피머신 3종 출시로 제품군 다각화... 가정부터 사업장까지, 다양한 사용 환경 대응

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현대렌탈케어 생활가전 브랜드 현대큐밍이 벽걸이 에어컨과 얼음정수기, 커피머신 등 신제품을 잇따라 선보이며 종합가전 포트폴리오 확대에 나섰다.

현대큐밍은 그간 정수기와 공기청정기를 중심으로 생활환경가전 사업을 전개해왔으며 최근에는 주방가전과 냉방가전으로 제품군을 확장하며 종합가전 브랜드로의 전환을 추진하고 있다. 회사는 이번 신제품 출시를 계기로 가정용뿐 아니라 사업장까지 아우르는 ‘라이프 토탈 케어’ 사업을 강화한다는 방침이다.

이번에 출시된 ‘현대큐밍 벽걸이 에어컨’은 6평형과 10평형 두 가지 모델로 구성된다.

렌탈료는 6평형 기준 월 1만 원대 중반, 10평형 기준 월 2만 원대 초반 수준이다. 인버터 기반의 냉방 설계로 에너지 효율을 높였다. 에어프리 필터를 적용해 생활 먼지와 반려동물 털 등 실내 오염물질을 걸러준다. 가전 케어 서비스와 연계한 관리 서비스도 제공한다.

얼음정수기 ‘더퓨어 아이스 플로’는 정수와 제빙 기능을 결합한 올인원 제품이다. 5kg 용량의 아이스룸과 하루 최대 10kg 제빙이 가능해 카페, 레스토랑, 헬스장 등 사용량이 많은 사업장에 적합하다. 직수관을 통해 정수된 물을 바로 공급하는 방식으로 7L 냉수와 8.2L 온수 탱크를 각각 운영해 수요가 몰리는 시간에도 안정적인 공급이 가능하다. 또한 냉수와 얼음을 동시에 생성하는 구조를 통해 약 15분 내 제빙이 가능하며, 잔여수를 재활용하는 방식으로 물 사용 효율도 높였다.

‘더카페 큐밍 오리진’은 매장용 전자동 커피머신으로 플랫버 그라인더를 적용해 원두를 균일하게 분쇄하는 것이 특징이다. 이를 통해 추출 편차와 원두 손실을 줄였으며 트라이앵글 에칭 방식의 포터필터를 적용해 추출 속도와 크레마 품질을 개선했다. 직수형 설계와 1.6L 물탱크를 갖춰 연속 사용이 가능하며 분리형 트레이와 노즐 구조로 세척과 위생 관리 편의성도 높였다.

현대큐밍 관계자는 “이번 신제품 출시는 가정과 사업장을 아우르는 생활가전 브랜드로 확장해 나가기 위한 과정”이라며 “앞으로도 다양한 생활 영역에서 고객의 일상을 관리할 수 있는 제품과 서비스를 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.