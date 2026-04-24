닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
중기벤처 중소

노용석 1차관 “창의적 아이디어 실현 돕는 도우미 될 것”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260424010007719

글자크기

닫기

오세은 기자

승인 : 2026. 04. 24. 15:00

중기부, 성균관대서 ‘모두의 창업 간담회' 개최
1
노용석 중기부 제 1차관.
중소벤처기업부가 미래 경제의 주역인 청년들의 창업 아이디어를 구체화하고 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위해 발 빠르게 움직이고 있다.

노용석 중기부 제1차관은 24일 경기도 수원시 성균관대학교 자연과학캠퍼스를 방문해 창업 동아리 학생, 예비 창업자, 선배 창업가들과 함께하는 간담회를 가졌다.

이번 방문은 중기부가 추진 중인 '모두의 창업' 프로젝트에 대한 청년층의 참여를 확산시키고 대학 내 창업 준비 과정에서 겪는 실질적인 고충과 제도 개선 사항을 청취하기 위해 마련됐다.

이날 간담회에서는 참석자들이 자유롭게 창업 아이템을 공유하는 한편, 대학 내 창업 지원 프로그램과 '모두의 창업' 플랫폼 간의 연계 방안, 창업 초기 단계에서 가장 절실한 정책 지원 방향 등의 논의가 이어졌다.

노용석 제1차관은 "청년들이 '모두의 창업'을 통해 창업을 보다 친숙하게 접하고 머릿속 아이디어를 직접 구체화해보는 소중한 기회를 갖길 바란다"며 "청년들의 창의적인 아이디어가 실제 창업이라는 결실로 이어질 수 있도록 정부가 든든한 도우미가 되겠다"고 강조했다.

한편 모두의 창업 프로젝트는 아이디어를 가진 국민이라면 누구나 모두의 창업 플랫폼을 통해 지원할 수 있다. 신청 마감은 오는 5월 15일까지다.
오세은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“핵심 빠졌다” 비판 쇄도…안성재 모수 서울 사과문에 여론 악화

李대통령 “오래 투자했다고 양도세 깎아주는 건 ‘주택투기권장정책’”

트럼프, 이란 기뢰부설선 격침 명령…“합의 때까지 철통봉쇄”

[마켓파워] 3조 재고·2269% 부채…서정진 통합 셀트리온 전략 ‘사실상 실패’

위성락 “쿠팡 문제, 한미 안보협의에 영향 주는 것 사실…美와 논의중”

‘멸공의횃불’ 안 된다? 스타벅스 닉네임 제한 형평성 논쟁 확산

장동혁 “사퇴 도움되나 고민”…배현진 “지금이라도 정리” 홍준표 “張 때린다고 지지 얻나”

지금 뜨는 뉴스

“잠 못자 판단력 저하” 철도 관제사 호소…3조 2교대 잔혹사

“나는 얼마나 받을까” 고유가 피해지원금 27일부터 접수

아파트 복도에 ‘개인 헬스장’ 차려…위급시 대피 어떻게?

“재복무 하겠다”…‘무단 이탈’ 송민호, 징역 1년6월 구형

기아, 상품성 강화 ‘2027 K8’ 출시…3679만원부터