노용석 1차관 “창의적 아이디어 실현 돕는 도우미 될 것”

중기부, 성균관대서 ‘모두의 창업 간담회' 개최

1 0 노용석 중기부 제 1차관.

중소벤처기업부가 미래 경제의 주역인 청년들의 창업 아이디어를 구체화하고 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위해 발 빠르게 움직이고 있다.노용석 중기부 제1차관은 24일 경기도 수원시 성균관대학교 자연과학캠퍼스를 방문해 창업 동아리 학생, 예비 창업자, 선배 창업가들과 함께하는 간담회를 가졌다.이번 방문은 중기부가 추진 중인 '모두의 창업' 프로젝트에 대한 청년층의 참여를 확산시키고 대학 내 창업 준비 과정에서 겪는 실질적인 고충과 제도 개선 사항을 청취하기 위해 마련됐다.이날 간담회에서는 참석자들이 자유롭게 창업 아이템을 공유하는 한편, 대학 내 창업 지원 프로그램과 '모두의 창업' 플랫폼 간의 연계 방안, 창업 초기 단계에서 가장 절실한 정책 지원 방향 등의 논의가 이어졌다.노용석 제1차관은 "청년들이 '모두의 창업'을 통해 창업을 보다 친숙하게 접하고 머릿속 아이디어를 직접 구체화해보는 소중한 기회를 갖길 바란다"며 "청년들의 창의적인 아이디어가 실제 창업이라는 결실로 이어질 수 있도록 정부가 든든한 도우미가 되겠다"고 강조했다.한편 모두의 창업 프로젝트는 아이디어를 가진 국민이라면 누구나 모두의 창업 플랫폼을 통해 지원할 수 있다. 신청 마감은 오는 5월 15일까지다.