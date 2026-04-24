네이버 웨일, 실시간 협업하는 ‘멀티플레이’ 기능 출시

협업 효율 극대화…직관적인 기능 탑재

[이미지] 웨일 멀티플레이 0 네이버 '웨일'이 '멀티플레이' 기능을 정식 출시했다./네이버

네이버는 자체 브라우저 '웨일(Whale)'에 '멀티플레이' 기능이 정식 출시됐다고 24일 밝혔다.이번 새 기능은 사용자들이 실시간으로 브라우저 탭을 공유하며 음성으로 소통하는 새로운 협업 환경을 조성한다. 기존의 화상 회의 시스템이 특정 발표자의 화면을 일방적으로 전송받는 방식이었다면 멀티플레이는 각자 공유하고 싶은 인터넷 페이지를 탭으로 열어두고 함께 탐색하는 환경을 제공하는 것이 특징이다.이 과정에서 참여자들은 단순히 화면을 지켜보는 데 그치지 않고, 공유된 탭을 직접 조작해 탐색하거나 누구나 새로운 탭을 추가로 열어 동료들과 실시간으로 공유할 수 있다. 멀티플레이 기능은 URL만을 공유하는 방식이기 때문에 메일함 등 사적인 페이지를 공유하더라도 상대방에게는 본인 계정 화면이 표시되며, 로그인 페이지는 자동으로 인식해 동기화 대상에서 제외하는 등 기존 화면 공유 대비 개인정보 노출 우려를 줄였다.멀티플레이는 협업 효율을 극대화하기 위해 누구나 쉽게 적응할 수 있는 직관적인 기능들을 탑재했다. 우선 다른 사용자를 '팔로우'하면 해당 사용자가 이동하는 탭과 스크롤 위치를 실시간으로 따라가며 발표자가 전달하고자 하는 콘텐츠 영역을 정확히 확인할 수 있다. 만약 모든 참여자의 시선을 나에게 집중시켜야 할 때는 '스포트라이트' 기능을 실행해 다른 사용자들에게 나를 팔로우하도록 일괄 요청할 수 있어 원활한 소통을 돕는다.설명의 디테일을 높여주는 장치도 마련됐다. 특정 텍스트 영역을 여러 컬러로 강조하는 '하이라이트' 기능을 활용하면 구체적인 문구를 짚어가며 상세한 설명을 이어갈 수 있다. 이러한 소통 과정은 기본 제공되는 음성 대화 기능은 물론 메시지나 파일을 주고받을 수 있는 채팅을 통해 더욱 풍성해진다. 특히 멀티플레이 창을 닫더라도 이전의 탭 목록과 채팅 히스토리가 그대로 보존되어, 언제든 다시 접속해 끊김 없이 작업을 이어갈 수 있다는 점도 큰 장점이다.기기에 저장된 문서나 외부 애플리케이션 등 웹 브라우저 탭으로 직접 열 수 없는 콘텐츠를 위해 별도의 화면 공유 기능도 지원한다. 화면 공유를 실행하면 공유 중인 화면이 탭으로 열리게 되어, 참여자들이 웹 자료와 로컬 문서를 오가며 매끄럽게 회의를 진행할 수 있도록 했다.웨일 멀티플레이는 브라우저 툴바에서 멀티플레이 아이콘을 클릭하거나 브라우저 메뉴를 통해 시작할 수 있으며, 생성된 링크를 전달하는 것만으로 다른 사용자를 간편하게 초대할 수 있다. 또한, 더 이상 참여 중인 사용자가 없거나 사용되지 않는 공간은 자동으로 삭제된다.김효 네이버 웨일 리더는 "멀티플레이는 물리적 거리와 상관없이 마치 한 공간에 모여 일하는 듯한 경험을 브라우저 위에서 구현하는 데 집중했다"며 "링크 하나로 회의에 초대하고, 누구나 손쉽게 탭을 공유하며 대화하는 멀티플레이를 통해 서로 다른 장소에 있어도 가능한 '진짜' 협업을 경험해볼 수 있을 것"이라고 밝혔다.