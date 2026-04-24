카카오, 광고 컨퍼런스 ‘카카오 더 모먼트’ 성료

통합 광고 플랫폼 확장 전략 발표

[카카오이미지] 카카오, 광고 컨퍼런스 성료.. AI 기반 광고 플랫폼 확장 방향 제시_2 (1) 0 카카오가 광고 컨퍼런스 '카카오 더 모먼트'를 성료했다./카카오

[카카오이미지] 카카오, 광고 컨퍼런스 성료.. AI 기반 광고 플랫폼 확장 방향 제시_1 0

카카오는 광고 컨퍼런스 '카카오 더 모먼트(Kakao: The Moment)'를 성료했다고 24일 밝혔다.이번 컨퍼런스는 광고주, 대행사, 매체 등 약 1000명이 초청됐으며 카카오 광고의 현재와 미래를 공유하고 파트너십을 강화하기 위해 마련했다.카카오는 이 자리에서 메시지, 디스플레이, 커머스, AI를 연결하는 통합 광고 플랫폼으로의 확장 전략을 발표했다. 이용자 일상 속 카카오톡 경험과 자연스럽게 연결되는 광고를 기반으로 광고 효율과 성과를 높일 수 있는 다양한 사례도 함께 소개했다. 예를 들어 메시지 광고를 통한 구매 전환 사례와 디스플레이·커머스 광고 연계를 통한 이용자 행동 기반 타겟팅 사례 등이다.또한 AI 기반 광고 운영 방향도 제시했다. 캠페인 기획부터 타겟 설정, 소재 운영까지 전 과정을 AI를 활용해 자동화하고 최적화해 광고 운영 효율을 높이고 광고주가 보다 정교한 마케팅 전략을 실행할 수 있도록 지원한다.이와 함께 이용자 동의 기반 데이터 활용과 보호 원칙을 중심으로 한 안정적인 광고 운영 방향도 강조했다. 광고성 정보 수신 동의를 기반으로 메시지를 전달하고 이용자 선택권을 고려한 광고 노출 방식으로 신뢰할 수 있는 광고 환경을 구축해 나간다는 계획이다.행사는 세션 발표에 더해 AI 체험존, 현장 Q&A, 럭키드로우 등 참석자들이 직접 경험하고 참여하는 다양한 프로그램을 마련했다. 또한 카카오톡 기반 예약, 알림, 오픈채팅 등 다양한 서비스를 연계해 행사 전후 경험을 확장하고 실제 비즈니스 환경에서의 광고 활용 흐름을 전달했다.전현수 카카오 성과리더는 "이번 컨퍼런스를 통해 카카오 광고의 확장 방향과 기술 기반 경쟁력을 공유했다"며 "AI 기반 광고 기술 고도화와 이용자 신뢰를 기반으로 광고주와 함께 성장할 수 있는 환경을 지속적으로 만들어 갈 계획"이라고 밝혔다.