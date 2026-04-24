GS건설, 베트남 최대 IT 기업과 맞손…현지 데이터센터·스마트시티 진출

이미지 0 허윤홍 GS건설 대표(앞줄 왼쪽)가 지난 22일 베트남 호치민에서 FPT 코퍼레이션과 업무협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다./GS건설

GS건설이 베트남 최대 민간 IT 기업 'FPT 코퍼레이션'과 협력해 데이터센터와 스마트시티를 아우르는 신사업 확대에 나선다. 개발·운영·금융을 결합한 통합 구조를 구축해 베트남 디지털 인프라 시장 공략을 본격화하는 모습이다.GS건설은 지난 22일 하노이 FPT 본사에서 허윤홍 대표와 응우옌 반 코아 CEO 등이 참석한 가운데 데이터센터 개발 및 스마트시티 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.FPT는 베트남 데이터센터 시장에서 용량 기준 민간 1위 사업자다. GS건설은 20년 이상 데이터센터 사업 경험을 바탕으로 개발부터 운영까지 '엔드 투 엔드' 역량을 확보하고 있다. 양사는 이를 결합해 베트남의 디지털 경제 성장과 국가 디지털 전환 전략에 대응한다는 계획이다.양사는 베트남 주요 지역을 대상으로 초기 수십 메가와트(MW) 규모 데이터센터를 구축한 뒤 단계적으로 확장한다. AI·클라우드 수요 증가에 대응해 모듈형 설계와 고효율 운영 기술을 적용한다는 방침이다.스마트시티 분야 협력도 병행한다. 지능형 교통 시스템, 스마트 에너지 관리, 공공 안전 플랫폼 등 도시 전반의 디지털 인프라를 구축하고, AI·IoT 기반 솔루션으로 운영 효율을 높인다는 구상이다.역할 분담도 명확하다. GS건설은 프로젝트 개발·실행과 설계·시공을 맡고, FPT는 클라우드와 디지털 플랫폼 등 ICT 역량을 기반으로 기술 협력과 현지 수요 창출, 정부 협력을 담당한다.금융 지원 체계도 동시에 구축했다. GS건설은 지난 23일 베트남 국영상업은행 베트남투자개발은행(BIDV)과 금융 협력 MOU를 체결한 바 있다. 베트남 자회사 VGSE가 추진 중인 개발사업과 스마트시티 전반에 프로젝트 금융, 보증, 현금관리 등을 제공하고, 입주자를 위한 주택금융 프로그램도 마련할 계획이다.이번 협약으로 GS건설은 데이터센터 개발부터 스마트시티 구축, 금융 지원까지 이어지는 통합 사업 구조를 확보하게 됐다. 단순 시공을 넘어 디지털 인프라 개발·운영까지 확장하는 전략으로 풀이된다.GS건설 관계자는 "베트남 디지털 경제 성장에 기여하는 동시에 통합 인프라 사업자로 도약하겠다"고 말했다.