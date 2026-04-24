네이버, 백상예술대상 ‘네이버 인기상’ 투표 진행

[이미지] 백상예술대상 네이버 인기상 0 백상예술대상 네이버 인기상 투표 화면./네이버

네이버는 '제62회 백상예술대상 with 구찌'의 '네이버 인기상' 투표를 진행한다고 24일 밝혔다. 투표는 오는 5월 5일까지 진행되며 이용자는 네이버를 통해 방송, 영화, 연극, 뮤지컬 부문 후보 가운데 투표할 수 있다. 라운지 투표 인증 이벤트, 블로거 초청 이벤트 등도 마련됐다.네이버의 시상식 스폰서십 확대와 함께 올해 신설된 '네이버 인기상'은 남자 41명, 여자 38명의 방송·영화·연극·뮤지컬 부문 후보자 중 최다 득표를 기록한 남·녀 각 1인을 선정해 시상한다. 특히 국내외 K-콘텐츠 팬들이 네이버에서 손쉽게 투표에 참여할 수 있도록 한국어·영어를 동시 지원하며 투표권은 매일 자정 재발급된다.아울러 네이버의 커뮤니티 서비스 '라운지'에서는 '제62회 백상예술대상 with 구찌' 공식 채널을 통해 투표 인증 이벤트를 진행한다. 투표 기간 중 인증 게시글을 작성한 참여자 가운데 추첨을 통해 선정된 30명의 이용자에게 시상식 관람 티켓(1인 1매)을 제공할 예정이다. 높은 화제성과 작품성을 인정받은 작품들이 많은 만큼 팬들의 참여 열기가 커지며 시상식 관련 정보 교환과 팬덤 소통 또한 활발히 진행될 것으로 기대된다.네이버 블로그에서도 이번 백상예술대상 후보작에 대한 게시글을 기록한 창작자 중 30명을 선정하여 시상식 관람 티켓(1인 1매)을 지급하는 이벤트가 진행된다. 다양한 분야의 블로그 창작자들이 즐겨본 작품에 대한 리뷰와 기대평, 응원글 등을 업로드하며 시상식에대한 공감과 반응을 폭넓게 이어갈 것으로 예상된다.네이버는 스트리밍 플랫폼 치지직과 네이버앱을 통해 시상식을 생중계한다. 여기에 20여명의 클립 크리에이터를 현장에 초청해 생생한 시상식 분위기와 비하인드 스토리가 담긴 콘텐츠 제작을 지원할 계획이다. '제62회 백상예술대상 with 구찌'는 오는 5월 8일 오후 7시 50분 서울 강남구 코엑스 D홀에서 개최된다.