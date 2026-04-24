엔씨 김택진 “AI 시대 핵심은 통찰력…본질 꿰뚫어야”

[엔씨] 김택진 대표_01 0 김택진 엔씨 대표./엔씨

엔씨 김택진 대표가 신입사원들을 만나 인공지능(AI) 시대에 필요한 핵심 역량으로 '통찰력'을 강조했다.23일 엔씨에 따르면 김택진 대표는 경기 성남 판교R&D센터에서 신입사원을 대상으로 'CEO와의 대화'를 열었다. 이 자리에서 2026년 입사자들과 AI 환경에서의 경쟁력, 게임 개발 방향 등에 대한 의견을 나눴다.김 대표는 AI 기술 발전이 가속화될수록 인간 고유의 역할이 더 중요해진다고 짚었다. 그는 "주어진 업무의 본질과 의미를 파악하는 능력이 있어야 경쟁력을 확보할 수 있다"며 통찰력의 중요성을 강조했다.게임 개발에 대해서는 '설명하기 어려운 재미'를 핵심 가치로 제시했다. 김 대표는 "논리로 완전히 설명되지 않더라도 이용자가 본능적으로 즐길 수 있는 경험이 이상적인 게임"이라며 창의적인 접근을 주문했다.아울러 그는 조직 내 성장 속도에 대한 기대도 드러냈다. 김 대표는 "과거 신입사원들이 현재 회사의 중심으로 자리 잡았다"며 "새로운 인재들이 더 빠르게 엔씨의 다음 단계를 이끌어주길 바란다"고 말했다.한편 엔씨는 2006년 공개 채용 도입 이후 신입사원 온보딩 프로그램의 일환으로 'CEO와의 대화'를 운영하고 있다. 이를 통해 기업 가치와 향후 전략을 공유하고 있다.