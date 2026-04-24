신세계百, 하노이서 K뷰티 쇼케이스…박주형 “중기 해외 진출 지원”

(좌부터) 신세계 뉴리테일사업총괄 박상언 상무, 신세계 대표이사 박주형 사장, 산업통상부 김정관 장관 0 박주형 신세계 대표이사 사장과 김정관 산업통상부 장관이 하노이 신세계 하이퍼그라운드 쇼케이스를 현장을 방문했다./신세계백화점

신세계백화점이 국내 K뷰티 중소 브랜드의 베트남 시장 진출 지원에 나섰다.24일 신세계백화점은 전날 베트남 하노이에서 열린 '한-베트남 비즈니스 파트너십' 행사에 참여해 K뷰티 브랜드를 소개하는 '신세계 하이퍼그라운드' 쇼케이스를 운영했다고 밝혔다.이번 행사는 산업통상부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 공동 주관한 경제 협력 행사다. 신세계백화점은 국내 유통기업 자격으로 참여해 베트남 진출을 희망하는 협력 브랜드를 위한 별도 전시 공간을 마련했다.하노이 쇼케이스에는 쿤달, 배쓰프로젝트, 화이트타월, 아이레시피, 네시픽, 졸리 아우어, 누그레이, 베리즈 등 8개 K뷰티 브랜드가 참여했다. 신세계백화점은 현지 기후와 소비자 취향, 상품 경쟁력 등을 고려해 참여 브랜드를 선정했다.현장에서는 베트남 기업 관계자들을 대상으로 브랜드와 제품을 소개하고, 향후 현지 유통망 진출과 공동 상품 기획 가능성 등을 논의했다. 신세계그룹의 온라인 패션 플랫폼 W컨셉도 같은 행사장에서 쇼케이스를 열고 프론트로우, 보테로, 토니웩, 룩캐스트, 르하스, 틸아이다이 등 6개 K패션 브랜드를 선보였다.이날 행사장에는 김정관 산업통상부 장관과 강경성 KOTRA 사장, 박주형 신세계백화점 대표 등이 방문해 K브랜드의 해외 판로 확대 현장을 둘러봤다.박주형 신세계백화점 대표는 "글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 브랜드의 해외 진출을 지원해온 신세계 하이퍼그라운드가 K브랜드 확장을 위해 처음으로 베트남에서도 쇼케이스를 열었다"며 "올해는 정부 지원과 연계해 경쟁력 있는 중소기업 중심의 K브랜드가 미국, 대만, 일본 등 글로벌 시장으로 나아갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.신세계 하이퍼그라운드는 신세계백화점이 K패션·K뷰티 협력사의 해외 진출을 돕기 위해 운영하는 플랫폼이다. 2023년부터 프랑스, 이탈리아, 독일, 태국, 일본, 중국, 싱가포르, 인도네시아 등에서 팝업스토어와 쇼룸, 수주전시회 등을 열어왔다. 최근 3년간 168개 국내 브랜드가 이 플랫폼을 통해 해외 시장 진출 경험을 쌓았다.