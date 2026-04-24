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위성락, 정장관 발언 논란에 “한미 인식차…출구 찾으려 노력 중”

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홍선미 기자

승인 : 2026. 04. 24. 14:22

기념사 하는 정동영 통일부 장관
정동영 통일부 장관이 10일 도라산역에서 열린 DMZ 평화이음 열차 행사에 참석, 기념사를 하고 있다. /연합뉴스
위성락 국가안보실장은 23일(현지시간) 정동영 통일부 장관의 '북한 구성 우라늄 농축시설' 발언과 그에 따른 미국의 대북정보 제한 조처 배경에 대해 "(한미 간) 약간의 인식차"라고 진단했다.

위 실장은 "(한미 협의) 내용을 다 공개할 수는 없지만, 서로 출구를 찾으려 노력하고 있다"고 전했다.

이재명 대통령과 베트남을 순방 중인 위 실장은 이날 하노이 현지 프레스센터 브리핑에서 "미국과 이 문제에 대해 많은 소통을 하고 있다"며 이 같이 밝혔다.

위 실장은 "정 장관이 직접 미국과 소통을 하는 일도 있었고, 외교부나 저도 (미국과) 소통을 하고 있다"며 이같이 말했다.

위 실장은 "서로 소통을 통해 잘 정리해야 한다고 생각한다. 그리고 정상적인 협력 상태로 조속히 돌아가야 한다고 생각한다"고 거듭 말했다.

다만 실제 미국 측의 정보 제한이 이뤄졌느냐를 묻는 질문에는 "한미 간 정보 사안에 관해서는 확인도 부인도 하기 어렵다"며 말을 아꼈다.

위 실장은 "정 장관은 미국에서 해당 정보(북한 구성시에 우라늄 농축시설이 있다는 것)를 들은 것이 아닌, 오픈 소스에서 취득해 얘기할 뿐이라는 입장인데, 미국은 자신들이 (한국 정부에) 준 정보가 흘러간 것이라고 생각하는 것 같다"고 말했다.

이어 "정 장관은 미국에서 온 정보로부터 무관하다는 말씀을 반복적으로 하고 있다"고 하며 우리 정부 역시 같은 입장이라고 밝혔다.

위 실장은 "(이 사안이) 과도하게 논란의 대상이 되면 단기간에 상황을 수습해 (한미 동맹의 관계가) 전과 같은 상태로 돌아가는 데 장애가 있을 수 있다"며 "최근 있었던 언론의 보도로 정치권이 주목하면서 상황이 더 복잡해진 것이 사실"이라고도 말했다.

이어 "(한미 간) 서로 약간의 인식 차이와 이해 차이는 협의해 조정할 수 있다. (이 과정을) 통해 앞으로 나아갈 길을 찾는 것이 중요하다"며 "정부 간 풀어가려는 노력이 진행되고 있으니 조금 (보도를 자제하고) 기다리는 것이 좋을 것 같다"고 당부했다.

한편 위 실장은 제이비어 브런슨 한미연합사령관 겸 주한미군사령관이 미 의회에서 우리 정부의 전시작전통제권 전환 추진과 관련해 "정치적 편의주의가 조건을 앞질러서는 안 된다"고 발언한 것에 대해 "(전작권 전환 추진이) 정치적 편의주의라고 보기 어렵다"고 반박했다.

위 실장은 전작권 전환 추진은 노무현 정부부터 시작돼 조건을 맞추려는 노력을 10여년 간 해왔다고 하며 "이는 군사령관하고 다루는 문제라기보다 한미 외교·국방 당국 간에 다루는 문제"라고 말했다.

이어 "기본적으로 정치적인 결정의 문제이며 양국 정부 수뇌부가 결국 결정을 내리는 것"이라며 "외교·국방 당국 간 대화는 계속되고 있다"고 부연했다.
홍선미 기자

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