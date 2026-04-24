위성락, 정장관 발언 논란에 “한미 인식차…출구 찾으려 노력 중”

기념사 하는 정동영 통일부 장관 0 정동영 통일부 장관이 10일 도라산역에서 열린 DMZ 평화이음 열차 행사에 참석, 기념사를 하고 있다. /연합뉴스

위성락 국가안보실장은 23일(현지시간) 정동영 통일부 장관의 '북한 구성 우라늄 농축시설' 발언과 그에 따른 미국의 대북정보 제한 조처 배경에 대해 "(한미 간) 약간의 인식차"라고 진단했다.위 실장은 "(한미 협의) 내용을 다 공개할 수는 없지만, 서로 출구를 찾으려 노력하고 있다"고 전했다.이재명 대통령과 베트남을 순방 중인 위 실장은 이날 하노이 현지 프레스센터 브리핑에서 "미국과 이 문제에 대해 많은 소통을 하고 있다"며 이 같이 밝혔다.위 실장은 "정 장관이 직접 미국과 소통을 하는 일도 있었고, 외교부나 저도 (미국과) 소통을 하고 있다"며 이같이 말했다.위 실장은 "서로 소통을 통해 잘 정리해야 한다고 생각한다. 그리고 정상적인 협력 상태로 조속히 돌아가야 한다고 생각한다"고 거듭 말했다.다만 실제 미국 측의 정보 제한이 이뤄졌느냐를 묻는 질문에는 "한미 간 정보 사안에 관해서는 확인도 부인도 하기 어렵다"며 말을 아꼈다.위 실장은 "정 장관은 미국에서 해당 정보(북한 구성시에 우라늄 농축시설이 있다는 것)를 들은 것이 아닌, 오픈 소스에서 취득해 얘기할 뿐이라는 입장인데, 미국은 자신들이 (한국 정부에) 준 정보가 흘러간 것이라고 생각하는 것 같다"고 말했다.이어 "정 장관은 미국에서 온 정보로부터 무관하다는 말씀을 반복적으로 하고 있다"고 하며 우리 정부 역시 같은 입장이라고 밝혔다.위 실장은 "(이 사안이) 과도하게 논란의 대상이 되면 단기간에 상황을 수습해 (한미 동맹의 관계가) 전과 같은 상태로 돌아가는 데 장애가 있을 수 있다"며 "최근 있었던 언론의 보도로 정치권이 주목하면서 상황이 더 복잡해진 것이 사실"이라고도 말했다.이어 "(한미 간) 서로 약간의 인식 차이와 이해 차이는 협의해 조정할 수 있다. (이 과정을) 통해 앞으로 나아갈 길을 찾는 것이 중요하다"며 "정부 간 풀어가려는 노력이 진행되고 있으니 조금 (보도를 자제하고) 기다리는 것이 좋을 것 같다"고 당부했다.한편 위 실장은 제이비어 브런슨 한미연합사령관 겸 주한미군사령관이 미 의회에서 우리 정부의 전시작전통제권 전환 추진과 관련해 "정치적 편의주의가 조건을 앞질러서는 안 된다"고 발언한 것에 대해 "(전작권 전환 추진이) 정치적 편의주의라고 보기 어렵다"고 반박했다.위 실장은 전작권 전환 추진은 노무현 정부부터 시작돼 조건을 맞추려는 노력을 10여년 간 해왔다고 하며 "이는 군사령관하고 다루는 문제라기보다 한미 외교·국방 당국 간에 다루는 문제"라고 말했다.이어 "기본적으로 정치적인 결정의 문제이며 양국 정부 수뇌부가 결국 결정을 내리는 것"이라며 "외교·국방 당국 간 대화는 계속되고 있다"고 부연했다.