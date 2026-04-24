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역대 최저 지지율 속 ‘칼 빼든’ 장동혁…“사퇴 없다” 정면돌파

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김채연 기자

승인 : 2026. 04. 24. 15:01

장동혁, 현안 관련 브리핑
장동혁 국민의힘 대표가 24일 국회에서 현안 관련 브리핑을 하고 있다./송의주 기자
지지율 충격과 방미 논란이 겹치며 퇴진론에 직면한 장동혁 국민의힘 대표가 지방선거까지 완주 의사를 분명히 했다. 전날 '해당 행위 엄단'을 내세워 당내 기강 잡기에 나선 데 이어, 당 안팎의 사퇴 요구에도 선을 그으며 정면돌파에 나선 모양새다.

장동혁 대표는 24일 페이스북에 "내 거취에 대한 말이 많다"며 "최선을 다해 지방선거를 마무리하고, 당당하게 평가받겠다"며 사퇴 요구를 일축했다.

장 대표는 "당대표가 된 이후로 지방선거 승리를 위해 달려왔다"며 "상황이 좋지 않다고 당 대표에서 물러나는 것은 책임지는 정치인의 모습이 아니다. 그런 정치는 장동혁의 정치도 아니다"고 했다.

방미 논란과 관련해서도 "성과로 평가받겠다"며 "야당 대표로서 할 수 있는 것을, 해야 할 것들을 하기 위해 최선을 다했다. 시간이 지나면 성과도 보일 것이다"고 말했다.

장 대표는 당내 '탈(脫)장동혁' 흐름에 대해서도 강경 기조로 전환해 내부 기강 잡기에 나섰다. 전날 열린 최고위원회의에서 장 대표는 "기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다"며 "해당행위를 한 사람이 후보자라면 즉시 후보자를 교체하겠다. 이제 싸울 상대를 제대로 식별하고 싸워야 할 때"라고 강도 높은 메시지를 던졌다.

이 같은 발언은 최근 부산·울산·경남(PK)을 중심으로 일부 의원들이 당적은 유지한 채 무소속 한동훈 전 대표를 지원하는 움직임과 맞물려 나온 것으로 해석된다. 이른바 '한동훈 연대설'을 원천 차단하고, 방미 기간 중 확산된 비주류 움직임을 더 이상 좌시하지 않겠다는 '경고'라는 분석이다.
김채연 기자

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