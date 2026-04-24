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삼성카드, 1분기 순익 15.3%↓…“금융비용·판관비 증가”

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정채현 기자

승인 : 2026. 04. 24. 14:38

우량 제휴사와 제휴확대로 취급고 증가
1개월 이상 연체율 0.92%…소폭 개선
(사진자료)삼성카드_CI
/삼성카드
삼성카드의 올해 1분기 당기순이익이 전년 동기 대비 15.3% 줄어든 1563억원을 기록했다.

삼성카드는 24일 "전 사업부문에서 이용금액과 상품채권잔고가 증가하며 영업수익은 증가했지만 금융비용과 대손비용, 판매관리비가 증가했다"고 설명했다.

총 취급고는 47조 3345억원으로 전년동기 대비 9.3% 증가했다. 이 중 카드사업 취급고는 지난해 동기 대비 9.4% 증가한 47조 1438억원 수준이다.

각 부문별로는 신용판매(일시불+할부) 42조 4597억원, 금융부문(장기+단기카드대출) 4조 6841억원이다. 할부리스사업 취급고는 1907억원을 기록했다.

취급고 증가는 우량 제휴사와의 제휴 확대를 통해 상품경쟁력을 강화해 회원수 및 인당 이용금액이 증가한 영향으로 파악된다.

지닌달 말 기준 1개월 이상 연체율은 0.92%로, 전년 동기 1.03% 대비 0.11%포인트 개선되며 안정적인 수준을 유지하고 있다.

삼성카드는 "대내외 불확실성 증가에 따른 리스크 요인에 선제적으로 대응하는 한편 본업의 경쟁 우위를 지키기 위해 노력하고 플랫폼, 데이터, AI 등 미래 성장을 위한 노력을 계속할 계획"이라고 밝혔다.
정채현 기자

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