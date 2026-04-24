장동혁 “사퇴 도움되나 고민”…배현진 “지금이라도 정리” 홍준표 “張 때린다고 지지 얻나”

현안 관련 브리핑 마치고 이석하는 장동혁 대표<YONHAP NO-4270> 0 장동혁 국민의힘 대표가 24일 국회에서 정보 누설 논란이 제기된 정동영 통일부 장관에 대한 해임 건의안과 현안 브리핑을 마친 뒤 이석하고 있다. /연합

장동혁 국민의힘 대표가 지방선거를 40일 앞두고 "당대표에서 물러나는 것이 당대표로서의 책임을 진정 다하는 것인지, 그것이 진정 지선 승리에 도움되는 것인지 고민하겠다"고 밝혔다.장 대표는 24일 오전 국회에서 기자들과 만나 국민의힘 지지율이 15%로 나온 여론조사에 대해 "최근 다른 여론조사의 추이와는 조금 결이 다른 결과"라면서도 "낮은 지지율의 이유 중 하나는 우리가 여러 내부갈등으로 인해 힘이 하나로 모이지 못하는 것"이라고 말했다.방미 일정 중 만난 대상이 국무부 차관보가 아니라 차관보급으로 알려진 데 대해서는 "직급을 정확히 밝히면 누군지 특정 되기 때문에 차관보급이라고 표현하면서 실무상 착오가 있었다"고 해명했다.이어 "지금도 언론이 그쪽에 확인한 것은 가능하겠지만 저희가 확인해주는 것은 적절하지 않다"며 "국무부에 두 번 들어갔고 첫 번째는 차관보급으로부터 현안 보고를, 두 번째도 차관보급으로부터 면담 요청이 있어서 면담을 하고 여러 의견을 교환했다"고 부연했다.장 대표가 사퇴 가능성을 언급한 가운데 당 안팎에서는 이를 둘러싼 평가가 엇갈리며 긴장감이 고조되고 있다.그간 장 대표와 대립각을 세워온 배현진 국민의힘 의원은 "처음으로 사퇴 의지를 비친 전향적인 입장"이라고 평가하면서도 "회견은 알맹이가 없고 하나마나였다"고 비판했다.배 의원은 "당은 진작에 하나로 모일 수 있었다"며 "한동훈 제명 사태와 절윤에 대해 대표가 실행력을 보여준 적이 없었기 때문에 지금까지 당 내부 갈등과 비판 목소리 많았던 것"이라며 "지금이라도 지도자답게, 당의 가장답게 정리하려는 책임감이 필요하다"고 사퇴를 거듭 촉구했다.반면 홍준표 전 대구시장은 당내 후보들을 겨냥해 "장동혁 때린다고 국민들이 너희들을 지지할 것 같나"라고 비판했다. 그러면서 "자신의 업적으로 선거를 치를 생각은 하지 않고 내부분열과 남 탓 선거에 몰입하고 있다"며 "경북도지사를 제외하고 모두 패배할 것"이라고 말했다.홍 시장은 "선거 앞두고 난파선 선장이나 될려고 몸부림 치는거로 밖에 안 보인다"며 "하기사 박근혜 전 대통령 탄핵때도 그랬고 윤석열 전 대통령 탄핵때도 그런 짓을 하니 버른 어디 가겠나"라고 지적했다.한편 장 대표는 전날(23일) 정동영 통일부 장관의 정보 유출 발언 논란으로 제임스 헬러 주한미국대사 대리와 만난 사실을 밝히며 "장관 해임 건의안을 제출하겠다"고 말했다.