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사회 보건·의약

정은경 복지부 장관, ‘원정진료 일상’ 경북 주민에 “거점 공공병원 육성”

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이세미 기자

승인 : 2026. 04. 24. 15:00

의료혁신 위한 지역순회
지역주민과 심층 간담회
“취약지 지원 강화할 것”
정은경 장관, 강원도 응급환자 이송체계 현장 간...<YONHAP NO-3184>
정은경 보건복지부 장관./연합
보건복지부는 정은경 장관이 경북 영주시에 방문해 지역 주민들과 함께하는 심층 간담회를 개최했다고 24일 밝혔다.

정부는 그간 의료 접근성이 낮은 지역들을 찾아가 해당 지역 주민의 실제 의료이용 현황을 직접 듣고 의료혁신 논의에 반영해 왔다.

이날 방문한 영주는 5번째 지역순회 지역으로, 의료서비스를 이용하기 위해서는 근처 경북 안동이나 강원 원주, 대구 등으로 이동이 필요한 경우가 발생하기도 하는 등 의료 접근성이 낮은 지역이다.

간담회에서는 분만 및 소아과 진료 시설 부족, 인프라 부족으로 인한 중증 질환 치료의 어려움 등 영주시 주민들이 일상에서 실제로 겪는 다양한 어려움에 대해 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

영주에 사는 한 주민은 "원정진료가 일상화돼 있다"며 "저희 부모님 세대, 고령의 어르신들은 차를 타고 멀리 이동하는 것 자체가 큰 부담이고 결국 치료 시기를 놓치는 경우가 발생한다"고 토로했다. 또 다른 주민은 "야간, 주말 소아진료는 안동으로 40분 넘게 이동해야 한다"고 소호했다.

정 장관은 "오늘 영주에서 만난 주민들의 목소리에는 행정 지표나 통계로는 미처 다 담을 수 없었던 절박함이 담겨 있었다"고 말했다. 이어 "정부는 지역 완결적 의료체계 구축을 위해 거점 공공병원 집중 육성, 분만, 소아 등 취약지 지원 강화, 응급환자의 골든타임 내 적정 응급의료기관으로의 신속한 이송을 위한 응급환자 이송체계 혁신 시범사업 등을 추진하고 있다"며, "오늘 논의된 주민분들의 의견도 향후 의료혁신 논의에 잘 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

한편 정부는 지난 2월 10일 경남 거창을 시작으로 강원 원주, 평창, 전남 신안·구례, 인천 강화군을 방문해 지역 의료 위기를 확인하고 있다. 의사·간호사 등의 의료 공급자, 환자와 보호자 등 의료이용자, 지자체 보건소장 등 연결·운영 주체가 참여해 직접 경험한 의료서비스 등에 대해 다양한 의견을 나눴다.
이세미 기자

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