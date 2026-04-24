[취재후일담] 글로벌 빅테크 ‘AI 올인’ 구조조정…국내 기업들도 압박 커지나

2026021201000824500044691 0 /로이터 연합

김영진 0 김영진 산업1부 기자

글로벌 빅테크들이 인공지능(AI) 투자 확대를 위해 대규모 인력 구조조정에 나섰습니다. 단순한 경기 대응을 넘어 인건비를 줄이고 AI 인프라에 자본을 집중하는 방향으로 산업 구조 전반이 재편되고 있다는 평가가 나옵니다.24일 뉴욕타임스, 워싱턴포스트 등 외신에 따르면 올해 최대 1350억달러(약 198조원)에 달하는 자본지출을 계획 중인 메타 플랫폼스는 전체 직원의 약 10%에 해당하는 8000명을 감원하고 6000개 공석 채용도 중단할 계획입니다. 마이크로소프트 역시 전체 인력의 약 7%를 대상으로 자발적 퇴직 프로그램을 도입하는 등 구조 재편에 나섰습니다.이 같은 기업들의 조치는 공통적으로 AI 투자 확대와 맞물려 있습니다. 막강한 현금 창출력을 보유한 빅테크 기업조차 천문학적인 AI 인프라 구축 비용을 감당하기 위해 기존 인적 자원에 투입되던 비용을 통제하고 있는 상황입니다. AI 도입이 확산되면서 일부 기업에서는 코드 작성 등 업무의 상당 부분을 AI가 대체하고 있다는 분석도 나옵니다.이러한 흐름은 국내 산업에도 직간접적인 영향을 미칠 전망입니다. AI 투자 확대는 데이터센터 구축과 서버 수요 증가로 이어지며 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 메모리 반도체 기업에는 긍정적인 요인으로 작용할 가능성이 큽니다. HBM(고대역폭메모리) 등 AI 서버용 제품 수요가 구조적으로 확대될 것이 예상되기 때문입니다.반면 국내 플랫폼 기업들에게는 비용 구조 재편 압박이 커질 것으로 보입니다. 압도적인 자본력 차이를 극복하고 자체 AI 생태계를 방어하기 위해서는 혹독한 자본 효율화가 필수적이기 때문입니다.글로벌 생성형 AI 서비스로 이용자가 이탈하는 트렌드를 방어하기 위해 자체 AI 모델 고도화는 생존의 필수 조건이 되었습니다. 이를 위한 서버 및 칩셋 확보에 천문학적인 비용이 요구됨에 따라 일반 채용은 축소하고 AI 핵심 인재 중심으로 재편되는 채용 기조가 확산될 가능성도 높습니다.네이버, 카카오 등 주요 기업들도 생성형 AI 경쟁 심화 속, 인프라 투자 확대가 불가피한 상황입니다. 업계에서는 글로벌 빅테크조차 인력 구조조정을 통한 투자 재원을 마련하는 만큼 국내 기업들도 비핵심 사업 정리와 비용 효율화, 핵심 서비스 중심의 자원 재배치에 나설 가능성이 있다는 분석이 제기됩니다. 실제로 카카오는 2025년부터 경영 효율화를 위해 강도 높은 구조조정을 진행해왔습니다. 수익성이 떨어지는 비핵심 계열사를 매각하거나 통폐합하는 과정에서 인력 감축이 발생했습니다.아마존과 오라클 등 주요 빅테크 기업들도 유사한 흐름을 보이고 있는 만큼 '인프라 중심 투자 구조'로의 전환 흐름은 더 이상 막을 수 없는 현상이 됐습니다. 결국 빅테크발 자본 재배치 경쟁은 국내 반도체 업계에는 '확실한 기회'로, IT 플랫폼 업계에는 '생존을 위한 체질 개선'이라는 엇갈린 과제를 동시에 던지게 되었습니다.