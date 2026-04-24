파마리서치, 리쥬란코스메틱 공식몰 그랜드 리뉴얼 오픈

고객 편의성과 브랜드 경험 강화…리뉴얼 기념 프로모션 진행

ㅇ 0 리쥬란코스메틱 공식몰 리뉴얼 화면을 PC와 모바일 환경에서 구현한 모습./파마리서치

파마리서치가 리쥬란코스메틱 공식 온라인몰을 전면 개편했다. UI(사용자 인터페이스)·UX(사용자 경험) 개선과 글로벌 접근성 확대를 통해 브랜드 접점을 넓히려는 전략이다.파마리서치는 24일 리쥬란코스메틱 공식몰 리뉴얼을 완료했다고 밝혔다. 이번 개편은 브랜드 탐색부터 구매까지 이어지는 전 과정을 직관적으로 재구성하는 데 초점을 맞췄다. 구조와 디자인, 콘텐츠를 전면 재정비해 쇼핑 편의성과 완성도를 높인 것이 특징이다.특히 UI·UX를 개선해 제품 정보 접근성과 가독성을 끌어올렸다. 브랜드 고유의 프리미엄 이미지를 반영한 비주얼을 강화하고, 제품 라인업별 콘텐츠를 보강해 피부 상태와 사용 단계에 따른 선택 기준도 보다 명확히 제시했다.시스템 기능도 고도화했다. 디바이스 환경에 따라 자동 최적화되는 반응형 구조를 적용하고, 검색 및 자동 번역 기능을 강화해 국내는 물론 해외 고객의 접근성을 높였다.리뉴얼을 기념한 프로모션도 진행한다. 다음달 20일까지 5만원 이상 구매 고객에게 '선 케어 키트'를 제공하고, 10만원 이상 구매 시에는 주차별로 구성된 리쥬란 c-PDRN 본품을 추가 증정한다. 포토 리뷰 이벤트도 병행해 고객 참여를 유도할 계획이다.회사 관계자는 "공식몰을 단순 판매 채널을 넘어 브랜드 기술력과 가치를 전달하는 핵심 플랫폼으로 재정립하는 데 의미가 있다"며 "제품 이해도를 높이는 콘텐츠와 구매 이후 경험까지 아우르는 환경을 지속적으로 고도화할 것"이라고 말했다.한편 리쥬란코스메틱은 리쥬란의 기술력을 바탕으로 홈케어 시장으로 확장한 더마 코스메틱 브랜드다. '듀얼 이펙트 앰플', '액티브 크림 인핸스드', '스킨 프로텍션 마스크' 등이 대표 제품이다.