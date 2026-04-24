“지방서도 성공”…3.5조 투입해 창업 거점 10곳 조성

글로벌 100위권 창업도시 5곳 육성 목표

중기부, '창업도시 조성 프로젝트' 발표

전국확산 지도 0 창업도시 조성 프로젝트 이미지.

지방 소멸의 위기를 넘어, 지역이 스스로 먹거리를 창출하는 새로운 창업 생태계가 열린다. 정부가 수도권에 편중된 창업 인프라와 자원을 전국 거점으로 과감히 분산해 대한민국 경제 지도의 전면 재편에 나선 것이다.중소벤처기업부는 24일 '창업도시 조성 프로젝트'를 발표하고 지역 창업 생태계를 글로벌 수준으로 도약시키기 위한 청사진을 공개했다. 이번 프로젝트는 현재 세계 20위권인 서울에 비해 300~500위권에 머물고 있는 대전, 부산 등 주요 거점 도시들을 세계적 창업 성지로 육성하는 것을 골자로 한다.중기부는 먼저 기술 인재 확보가 용이한 4개 도시를 우선 선정하고, 이후 지역 주력 산업과 연계한 6개 도시를 추가 지정해 총 10곳의 창업 거점을 구축한다. 특히 과학기술원 내 창업원 신설과 창업 휴학 제한 폐지 등 파격적인 학사 제도 개선을 병행해, 지역 대학의 인재들이 수도권으로 떠나지 않고 현장에서 즉시 창업에 도전할 수 있는 환경을 조성한다.금융 지원 역시 중기부가 직접 챙긴다. 2026년 4500억원 규모의 '지역성장펀드' 조성을 시작으로 2030년까지 총 3조5000억원 규모의 자펀드를 운용해 지역 기업의 '데스밸리' 극복을 돕는다.단순한 자금 지원을 넘어 정주 여건 개선에도 힘을 쏟는다. 중기부는 지역 국·공유 재산을 활용해 창업 기업 전용 공동 기숙사와 사무 공간을 제공하고, 지역으로 이전하거나 정착하는 기업에는 기업 부담금 감면과 규제자유특구 지정 등 전방위적인 혜택을 부여해 '지방 정착'의 실효성을 높일 계획이다.이번 프로젝트의 특징은 중앙정부 주도의 하향식 방식에서 벗어나, 지방정부가 직접 지역 특색에 맞는 전략을 수립하고 중기부가 이를 집중 지원하는 '지방 주도형' 체제로 운영된다는 점이다. 이를 통해 2030년까지 글로벌 창업 생태계 100위권 내에 진입하는 지방 도시를 5곳 이상 배출하겠다는 방침이다.한성숙 중기부 장관은 "대한민국 어디서든 창의적인 아이디어만 있다면 글로벌 기업으로 도약할 수 있는 환경을 조성할 것"이라며 "지역의 혁신 인재들이 고향에서 꿈을 펼치고, 그 결실이 지역 경제의 활력으로 이어지는 선순환 구조를 반드시 구축하겠다"고 밝혔다.