“K-신도시 수출 본격화”…LH, 베트남 박닌 ‘동남신도시’ 협약 체결

이미지 0 김윤덕 국토교통부 장관(첫줄 왼쪽 네 번째), 레 안 투안 베트남 건설부 차관(첫줄 오른쪽 세 번째), 조경숙 LH 사장 직무대행(첫줄 오른쪽 네 번째)을 비롯한 공공·민간기업 대표자들이 지난 21일 베트남 하노이에서 진행된 협약식에서 기념 촬영을 하고 있다./LH

한국토지주택공사(LH)가 베트남 박닌성 동남신도시 개발을 위한 민관 협력 체계를 구축하며 해외 도시개발사업 확대에 속도를 낸다.LH는 지난 21일 베트남 하노이에서 '박닌성 동남신도시 조성사업' 추진을 위한 민관협의체 기본 협약을 체결했다고 24일 밝혔다. 이번 협약은 지난 2024년 체결한 예비 협약의 후속 조치로, 공공 6개·민간 8개 등 총 14개 기업이 참여해 사업 추진 기반을 공식화했다.협약식은 국토교통부가 주최한 '한-베트남 상생 발전 협력 포럼'과 연계해 진행됐으며, 김윤덕 국토부 장관과 레 안 투안 베트남 건설부 차관 등 양국 정부 인사가 참석했다.동남신도시 사업은 2023년 6월 LH와 박닌성 간 체결한 도시성장 동반자 프로그램(UGPP)을 기반으로 추진되는 한국형 신도시 첫 수출 사례다. 대상지는 하노이에서 약 18㎞ 떨어진 박닌성 일대로, 약 800만㎡(1지구 230만㎡) 규모다. 스마트시티 기술과 친환경 설계를 적용해 현지 경쟁력을 갖춘 도시로 개발하는 것이 목표다.현재 LH는 베트남 정부의 투자정책승인(IPA) 절차를 진행 중이며, 하반기 투자자 입찰에 대비해 컨소시엄 구성을 본격화할 계획이다.조경숙 LH 사장 직무대행은 "이번 기본협약 체결로 동남신도시 사업의 본격적인 추진을 위한 민-관 협력 기반도 한층 공고해질 것"이라며 "성공적인 사업 추진을 통해 우리 기업들이 베트남 시장에 안정적으로 진출하고, 수주 성과를 거둘 수 있도록 가교 역할을 다하겠다"고 말했다.