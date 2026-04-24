코웨이, 중형 평수 겨냥한 ‘스퀘어핏 공기청정기’ 2종 출시

평형대별 4가지 모델로 선택 폭 확대
이번 신제품은 50㎡와 66㎡ 용량으로, 38㎡·82㎡ 모델에 이어 라인업을 확대한 공기청정기다. 동일 평형대 제품 대비 부피는 각각 약 48%, 35% 줄였고 바닥 면적도 30% 축소했다. 색상은 △샌드 베이지 △퓨어 화이트 △세이지 그린 △페블 그레이 등 4가지다.
특히 코웨이의 차별화된 필터 시스템을 적용해 0.01㎛(마이크로미터) 크기의 극초미세먼지를 99.99% 제거할 수 있다. 여기에 에어매칭 필터를 통해 사용 환경에 맞춘 맞춤형 공기 관리도 가능하다. 반려동물 가정을 위한 '펫필터', 집 먼지 진드기 및 꽃가루 제거에 특화된 '알레르겐 필터', '미세먼지 집중필터' 등이 있다. 알러지 유발물질 제거 성능을 인정받아 영국 알러지협회로의 BAF 인증도 받았다.
또 실시간으로 공기오염도를 측정해 4가지 색상으로 공기질 상태를 직관적으로 보여준다. 취침 모드 선택 시 21㏈(데시벨)의 저소음으로 편안한 수면 환경도 지원한다. 상단바에 정전기 방지 소재가 사용돼 먼지 쌓임을 최소화했고 상단 토출부, 극세사망 프리필터는 분리 세척이 가능하다.
코웨이 관계자는 "이번 신규 모델 출시를 통해 방 크기와 라이프스타일에 따라 효율적인 솔루션을 제공하는 공기청정기 라인업을 완성하게 됐다"며 "최적화된 성능은 물론 디자인까지 중시하는 고객의 다양한 니즈를 충족시키며 공기청정기 시장 리더십을 공고히 할 것"이라고 했다.