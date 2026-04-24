코웨이, 중형 평수 겨냥한 ‘스퀘어핏 공기청정기’ 2종 출시

슬림 사이즈로 중형 면적 맞춤 관리

평형대별 4가지 모델로 선택 폭 확대

ㅇ 0 코웨이 스퀘어핏 공기청정기 샌드 베이지 연출 이미지./코웨이

라이프 솔루션 기업 코웨이는 '스퀘어핏 공기청정기' 시리즈 신제품 2종을 선보이고 중형 평형대 라인업을 강화한다고 24일 밝혔다.이번 신제품은 50㎡와 66㎡ 용량으로, 38㎡·82㎡ 모델에 이어 라인업을 확대한 공기청정기다. 동일 평형대 제품 대비 부피는 각각 약 48%, 35% 줄였고 바닥 면적도 30% 축소했다. 색상은 △샌드 베이지 △퓨어 화이트 △세이지 그린 △페블 그레이 등 4가지다.특히 코웨이의 차별화된 필터 시스템을 적용해 0.01㎛(마이크로미터) 크기의 극초미세먼지를 99.99% 제거할 수 있다. 여기에 에어매칭 필터를 통해 사용 환경에 맞춘 맞춤형 공기 관리도 가능하다. 반려동물 가정을 위한 '펫필터', 집 먼지 진드기 및 꽃가루 제거에 특화된 '알레르겐 필터', '미세먼지 집중필터' 등이 있다. 알러지 유발물질 제거 성능을 인정받아 영국 알러지협회로의 BAF 인증도 받았다.또 실시간으로 공기오염도를 측정해 4가지 색상으로 공기질 상태를 직관적으로 보여준다. 취침 모드 선택 시 21㏈(데시벨)의 저소음으로 편안한 수면 환경도 지원한다. 상단바에 정전기 방지 소재가 사용돼 먼지 쌓임을 최소화했고 상단 토출부, 극세사망 프리필터는 분리 세척이 가능하다.코웨이 관계자는 "이번 신규 모델 출시를 통해 방 크기와 라이프스타일에 따라 효율적인 솔루션을 제공하는 공기청정기 라인업을 완성하게 됐다"며 "최적화된 성능은 물론 디자인까지 중시하는 고객의 다양한 니즈를 충족시키며 공기청정기 시장 리더십을 공고히 할 것"이라고 했다.