李, 인도·베트남 순방 마치고 귀국길…시장 확장·공급망 다변화 ‘성과’

이재명 대통령 부부, 순방 마치고 귀국길 0 인도·베트남 국빈 방문 일정을 마치고 귀국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 베트남 하노이 노이바이 국제공항 공군 1호기에서 환송객들에게 인사하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령·모디 총리와 이재용 회장 0 인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시간) 뉴델리 총리 청사에서 열린 나렌드라 모디 인도 총리 주최 오찬 및 한-인도 경제인 대화에서 모디 총리, 이재용 삼성전자 회장과 기념촬영을 하고 있다. /연합뉴스

대화하는 한-베트남 정상 0 이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 24일(현지시간) 베트남 대표 문화 유적인 하노이 탕롱 황성에서 전통 공연을 보며 대화하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령이 24일(현지시간) 인도·베트남 순방을 마치고 귀국길에 올랐다.이 대통령은 5박 6일간 이어진 이번 순방에서 글로벌 사우스 대표(Global South, 개발도상국 또는 제3세계 국가) 선도국 인도, 자원 부국 베트남과 전방위 협력 토대를 다져 우리 기업들의 시장 확장 가능성을 높였다.조선, AI(인공지능), 국방·방산, 원전, 인프라 등 경제 협력 강화뿐 아니라 에너지, 핵심광물 등 공급망 다변화 채널도 확보해 중동전쟁발 위기 대응 초석을 다졌다는 평가가 나온다.이 대통령은 지난 20일 인도 뉴델리에서 나렌드라 모디 총리와 정상회담을 가졌다.두 정상은 이번 정상회담을 계기로 장관급 경제협력 플랫폼 '산업협력위원회'를 신설해 핵심광물, 원전, 청정에너지 등 전략 분야 협력을 강화하기로 했다. 특히 최근 중동전쟁으로 수급이 불안정한 에너지 자원과 나프타 등 핵심 원자재의 안정적인 수급을 위한 협력도 지속해 나가기로 했다.양국은 우리 기업에 보다 우호적인 무역·투자 환경을 조성하기 위해 '한-인도 포괄적경제동반자협정(CEPA) 개선협상'을 5월 중 재개해 오는 2027년 상반기 최종 타결하기로 목표를 세웠다.조선 분야에서는 한국 조선 기업의 기술력과 인도 정부의 조선 선박 발주 수요 보장, 선박 생산보조금 지급 등 정책적 지원을 결합해 우리 기업의 현지 진출을 돕기로 뜻을 모았다.양국 협력을 더욱 강화해 현재 연간 250억 달러(약 36조 8000억원) 수준인 교역을 오는 2030년까지 500억 달러(약 73조 7000억원) 수준으로 확대한다는 목표도 세웠다.이 대통령의 국빈방문을 계기로 한국과 인도는 15건의 양해각서(MOU) 및 협약을 체결했고, '한-인도 정상 공동성명'도 채택했다.21일 베트남으로 이동한 이 대통령은 이튿날인 22일 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 갖고 신규원전 건설 협력 강화, 핵심광물 공급망 센터 중심 공조 체계 마련 등에 합의했다.특히 양국은 이번 베트남 국빈 방문을 계기로 체결된 4800억원 규모 현대로템 철도 계약을 기점으로 고속철도는 물론 현지 신도시, 신공항 조성 사업에 협력하기로 뜻을 모았다.이 대통령은 22일(현지시간) 베트남 정상회담 후 공동언론발표에서 "한국은 베트남의 '2045년 고소득 선진국 진입' 비전 실현을 위한 최적의 파트너로서, 물류, 교통, 에너지, 인프라와 같은 하드웨어 분야에서부터 과학기술, 지적재산, 창조산업 등 미래 산업분야까지 전방위적인 협력을 추진하고 있다"고 소개했다.양국은 오는 2030년까지 교역 규모 1500억 달러(약 221조원) 달성을 목표로 세웠다. 지난해 양국 교역액은 약 946억 달러(약 140조원)다.한·베트남 정상회담을 계기로 양국 정부는 신규 원전 건설 방안을 모색하고, 원전건설 리스크 공동 분석 및 공기 최적화 방안 수립을 지원한다는 내용을 담은 '원전 개발 협력 가능성 검토에 관한 MOU' 등 총 12건의 MOU를 체결했다.이날 저녁 귀국하는 이 대통령은 당분간 중동전쟁발 경제 위기 최소화 등 국내 현안 관리에 집중할 것으로 보인다.