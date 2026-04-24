K-수학, 베트남으로 간다

반랑대와 손잡고 'K-에듀' 확산

ㅇ 0 송수근 한국수학능력인증협회 회장과 응웬티히엔 반랑대학교 한국어문화학부 학부장을 비롯해 신진원 사무총장, 전상윤·황문업 이사, 비상교육 베트남 법인 임직원 등 참석자들이 지난 20일 온라인으로 열린 업무협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. /(사)한국수학능력인증협회

한국형 수학 교육 모델을 앞세운 'K-에듀'가 베트남 시장 공략에 본격 나섰다. 사단법인 한국수학능력인증협회는 베트남 호치민의 반랑대학교(Van Lang University) 한국어문화학부와 'K-Math 융합 교과과정 운영 및 한국어 수학 인증시험(TOMIK) 도입'을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다. 협약은 지난 20일 온라인으로 진행됐다.이번 협약은 베트남 학생들에게 한국식 수학 교육과 실전 중심 학습 체계를 도입해 유학과 취업 경쟁력을 동시에 강화하기 위해 추진됐다. 특히 반랑대학교를 베트남 남부 지역의 'K-Math 융합 교육 및 인증 거점'으로 육성해 동남아시아 전역으로 확산하는 전략이 핵심이다.양 기관은 협약에 따라 한국어 전공자를 대상으로 한 K-Math 융합 교과과정 파일럿 수업을 시작하고, 온라인 플랫폼 기반의 정규 교육 체계를 구축할 계획이다. 아울러 한국어 수학 인증시험(TOMIK)을 도입해 베트남 내 인증 체계를 단계적으로 확산해 나간다는 방침이다.협약식에는 교육 및 금융 분야 전문가들도 대거 참여했다. 협회 측에서는 송수근 회장을 비롯해 신진원 사무총장, 황문업 이사, 전상윤 이사 등이 참석했으며, 베트남 현지에서는 비상교육 베트남 법인 관계자들이 함께 자리해 사업 추진에 대한 기대감을 높였다.송수근 회장은 "TOMIK은 단순한 시험을 넘어 베트남 인재들이 한국 기업과 교육 현장에서 역량을 증명하는 핵심 통로가 될 것"이라며 "이번 협력이 베트남 인재교육 혁신의 출발점이 되길 기대한다"고 밝혔다. 반랑대학교 응웬티히엔 학부장도 "K-Math라는 차별화된 교육 모델을 통해 학생들이 한국 유학과 취업에서 경쟁력을 갖추게 될 것"이라고 말했다.양 기관은 1차 파일럿 수업을 시작으로 교육 범위를 점차 확대하고, 베트남 전역에 K-Math 인증 체계를 구축해 나갈 계획이다.