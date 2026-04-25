부산 미분양 해소 나선다…취득세 감면 50%로 확대 추진

이미지 0 기사는 사진과 무관./제공=연합

부산시의회가 미분양 주택 해소를 위해 취득세 감면 확대에 나선다.25일 부산시의회에 따르면 윤태한 의원(국민의힘·사상1)이 발의한 '부산광역시 시세 감면 조례 일부 개정안'이 최근 기획재경위원회 심사를 통과했다. 개정안의 핵심은 미분양 아파트 매입 시 취득세 감면 폭을 기존보다 확대하는 데 있다.현행 제도에서는 지방세특례제한법에 따라 일정 요건을 충족할 경우 취득세의 25%를 감면받을 수 있다. 여기에 조례 개정을 통해 추가로 25%를 더 감면받을 수 있도록 해, 총 감면율을 50%까지 끌어올리는 방안이 추진된다.적용 대상은 준공 후 미분양 주택 가운데 전용면적 85㎡ 이하이면서 취득 당시 가액이 6억 원 이하인 비수도권 주택 등 일정 기준을 충족하는 경우다. 개정안이 시행되면 2025년 12월 31일 이후 취득하는 주택부터 혜택이 적용된다.이번 조치는 최근 부산 지역 미분양 물량 증가에 대응하기 위한 것으로 풀이된다. 국토교통부 통계누리 자료에 따르면 지난해 12월 말 기준 부산의 준공 후 미분양 주택은 2593가구로 집계됐다. 이는 2024년 같은 시점(1886가구)보다 37.5% 증가한 수치다.특히 소형 주택의 비중이 높은 점도 특징이다. 전용면적 85㎡ 이하 주택은 2025년 12월 말 기준 2556가구로 전체의 대부분을 차지하고 있으며, 1년 전(1867가구)보다 크게 늘었다.윤 의원은 "이번 조례 개정을 계기로 지역 주택시장 전반에 선순환 구조를 유도하고 취득세 부담 완화를 통한 실수요자의 내 집 마련에 일부 도움이 될 수 있기를 바란다"며 "지역 실정에 맞는 맞춤형 주거 정책과 세제 지원을 지속해 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.