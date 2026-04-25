미·이란 협상 기대에 유가 하락…5거래일 만에 내림세

clip20260425111642 0 호르무즈 해협 이미지./제공=로이터연합

국제유가가 미·이란 관계 완화 기대감 속에서 하락세로 돌아섰다. 최근 이어진 상승 흐름이 잠시 숨 고르기에 들어간 모습이다.24일(현지시간) 런던 ICE 선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유는 전장 대비 0.25% 하락한 배럴당 105.33달러로 마감했다. 뉴욕상업거래소에서 거래된 6월물 서부텍사스산원유(WTI) 역시 1.51% 내린 배럴당 94.40달러에 거래를 마쳤다.다만 단기 조정에도 불구하고 주간 기준으로는 상승세가 유지됐다. 브렌트유와 WTI는 각각 약 16%, 13% 오르며 강한 상승 흐름을 이어갔다.시장 변동성은 여전히 높은 상태다. 글로벌 원유 공급의 핵심 경로인 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 지속되는 가운데, 투자자들은 미·이란 간 접촉 가능성에 따라 가격을 빠르게 조정하는 모습을 보였다.특히 이날 장중에는 미국과 이란 간 협상 관련 보도가 유가 방향을 바꿨다. 국제유가는 초반 상승세를 보였지만, 미국 대표단의 중동행 소식이 전해지면서 상승폭을 반납하고 하락 전환했다.미국 CNN은 도널드 트럼프 대통령이 이란과의 협상을 위해 스티브 윗코프 중동특사와 재러드 쿠슈너를 파키스탄으로 보낼 계획이라고 보도했다. 백악관 역시 두 인사가 25일 아침 파키스탄으로 출발해 이란 측과 회담을 가질 예정이라고 확인했다.이와 관련해 이란 대표단을 이끄는 아바스 아라그치 외무장관도 파키스탄 이슬라마바드에 도착한 것으로 전해졌다. 다만 이란 국영 IRIB 방송은 이번 방문 기간 미국 측과의 공식 회담 일정은 없다고 보도해, 협상 성사 여부를 둘러싼 불확실성은 여전히 남아 있다.시장에서는 이 같은 흐름을 두고 지정학적 긴장이 완화 국면에 들어섰다는 신호로 해석하고 있다. 맥쿼리 그룹의 티에리 에즈먼은 "최근 움직임은 투자자들이 미·이란 간 군사적 충돌 가능성이 낮아지고, 갈등이 경제적 영역으로 이동하고 있다고 인식하고 있음을 보여준다"고 평가했다.