이진숙 대구시장 불출마 선언…“좌파에 못넘겨, 국힘 후보 도울 것”

이진숙, 컷오프 결과 입장 표명 0 아시아투데이 송의주 기자 = 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장이 24일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 경선 결과에 대한 입장을 밝히고 있다.

이진숙 전 방송통신위원장이 대구시장 선거 불출마를 밝힌 가운데, 국민의힘 대구시장 공천을 둘러싸고 이어졌던 내부 갈등이 사실상 마무리 국면에 접어들었다.25일 정치권에 따르면 이진숙 전 방송통신위원장이 대구시장 선거 불출마를 공식화했다. 이 전 방송통신위원장은 오늘 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 "오늘 저는 대구시장 예비후보라는 자리를 내려놓는다"며 "내일(26일) 국민의힘 대구시장 후보가 선출되면 그분이 민주당 후보를 이길 수 있도록 힘을 보태겠다"며 "대구를 무도한 민주당 정권으로부터 지켜내겠다"고 말했다. 이어 "탈당해 무소속으로 출마해서 시민들의 판단과 선택을 받겠다는 마음도 있었다"면서도 "보수의 붉은 심장이 파란색으로 물들고 자유민주주의 최후 보루가 사회주의 포퓰리즘에 장악된다면 대한민국은 어떻게 될 것인가 이런 우려가 저의 발목을 잡았다"고 설명했다.국민의힘은 현재 진행 중인 경선을 통해 최종 후보를 선출할 예정이며, 결과는 오는 26일 발표된다. 후보가 확정되면 그동안 공천 갈등으로 불거졌던 선거 불확실성도 정리될 것으로 전망된다.이번 갈등은 지난달 22일 당 공천관리위원회가 주호영 의원과 이진숙 전 위원장을 컷오프(공천배제)하면서 촉발됐다. 이후 두 인사는 경선 참여를 요구했으나 받아들여지지 않자 무소속 출마 가능성을 언급하며 당을 압박했고, 법적 대응과 별도 선거운동까지 이어지며 당내 긴장이 고조됐다.특히 현직 국회의원 4명이 예비경선에 참여하는 등 후보가 난립한 상황에서 경선 일정이 길어지면서 혼선이 가중됐다. 여기에 두 인사의 독자 행보가 더해지며 대구 지역 보수 표심이 분산될 수 있다는 우려도 커졌다.이 같은 상황에서 더불어민주당은 김부겸 전 국무총리를 후보로 내세우며 공세를 강화했다. 김 전 총리는 당의 지원을 바탕으로 선거전에 본격 뛰어들며 전통적인 보수 강세 지역인 대구에서 변수로 떠올랐다.결국 주호영 의원은 법원의 가처분 항소심 기각 이후 "출마 논란이 선거에 도움이 되지 않는다"며 지난 23일 불출마를 선언했다.현재 국민의힘 경선은 추경호 의원과 유영하 의원 간 경쟁으로 압축된 상태다. 당은 책임당원 투표와 일반 시민 여론조사를 각각 50%씩 반영해 최종 후보를 선출할 계획이다.