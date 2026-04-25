사망 사고 후폭풍…화물연대 ‘투쟁 체제’ 선포

진주 총력투쟁 결의대회

주최 측 추산 9천명 참석

화물연대 진주 결의대회<YONHAP NO-4384> 0 민주노총 공공운수노조 화물연대본부가 25일 오후 경남 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞에서 '총력투쟁 결의대회'를 하고 있다./연합뉴스

최근 조합원 사망 사고를 둘러싼 갈등이 확산되는 가운데 민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대)가 총력 투쟁에 돌입했다.25일 화물연대는 경남 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞에서 '총력투쟁 결의대회'를 열고 향후 강경 대응 방침을 공식화했다. 이날 집회에는 주최 측 추산 약 9000명의 조합원이 참석해 고인의 명예 회복과 편의점 CU 물류 자회사인 BGF로지스의 책임 있는 조치를 촉구했다.노조 측은 "숨진 조합원의 희생을 잊지 않고 투쟁으로 이어가겠다"며 "사측이 사고 당일 법원에 업무방해금지 가처분을 신청했다"며 "어렵게 시작된 교섭마저 부정하며 말을 바꾸고 있다"고 비판했다.이날 화물연대는 향후 대응을 담은 '투쟁지침 1호'를 발표했다. 이에 따라 전국 지역본부 집행위원회는 '투쟁본부' 체제로 전환하고, 전 조합원은 투쟁 조끼 착용과 근조 리본 부착 등 비상 행동에 돌입한다.특히 위원장 지침이 내려질 경우 모든 현장에서 작업을 중단하고 '비상총회'에 집결하는 방안도 포함됐다. 협상 경과에 따라 전면 파업 등으로 확대될 가능성도 열어둔 셈이다.경찰은 만일의 상황에 대비해 약 1580명의 인력을 배치한 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 "추모 성격이 강해 물리적 충돌 가능성은 크지 않지만, 대규모 인파가 모인 만큼 돌발 상황에 대비하고 있다"고 밝혔다.