권기식 한중도시우호협회장, 中 웨이하이 과학기술연합회장 면담

한국 과학기술 교류 협력 논의
권기식 한중도시우호협회장은 24일 오후 서울시 영등포구 국회대로 소재 한중경제협력센터에서 왕타오(王濤) 중국 산둥(山東)성 웨이하이(威海)시 과학기술연합회장을 면담했다.
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|권기식 한중도시우호협회장(사진 가운데)이 24일 왕타오 중국 산둥성 웨이하이시 과학기술연합회장을 면담했다./한중도시우호협회.
협회의 베이징 지회 김형학 비서장의 25일 전언에 따르면 이날 면담에서 양측은 한중 과학기술 협력과 청년 과학인재 교류 방안에 대해 논의했다.
우선 권 회장은 "한중은 과학기술 선진국으로서 상호 협력과 교류를 통해 발전을 도모해야 한다"며 "두 협회가 연대해 과학기술 교류 플랫폼을 만들자"고 건의했다.
왕 회장은 이에 "중국 과기부내 한중일 협력 조직과 연대해 좋은 교류 프로그램을 만들어 한중 과학기술 협력의 발전에 기여하자"고 화답했다.
이날 방문에는 협회 자문위원인 원영재 고려대 연구교수가 함께했다.
- 홍순도 베이징 특파원
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