권기식 한중도시우호협회장, 中 웨이하이 과학기술연합회장 면담

한국 과학기술 교류 협력 논의

6362a96a7042a1a257795d88b802351 0 권기식 한중도시우호협회장(사진 가운데)이 24일 왕타오 중국 산둥성 웨이하이시 과학기술연합회장을 면담했다./한중도시우호협회.

권기식 한중도시우호협회장은 24일 오후 서울시 영등포구 국회대로 소재 한중경제협력센터에서 왕타오(王濤) 중국 산둥(山東)성 웨이하이(威海)시 과학기술연합회장을 면담했다.협회의 베이징 지회 김형학 비서장의 25일 전언에 따르면 이날 면담에서 양측은 한중 과학기술 협력과 청년 과학인재 교류 방안에 대해 논의했다.우선 권 회장은 "한중은 과학기술 선진국으로서 상호 협력과 교류를 통해 발전을 도모해야 한다"며 "두 협회가 연대해 과학기술 교류 플랫폼을 만들자"고 건의했다.왕 회장은 이에 "중국 과기부내 한중일 협력 조직과 연대해 좋은 교류 프로그램을 만들어 한중 과학기술 협력의 발전에 기여하자"고 화답했다.이날 방문에는 협회 자문위원인 원영재 고려대 연구교수가 함께했다.