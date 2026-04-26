생활고 겪던 카자흐 연극배우 후원에 3만명 동참…하루 만에 집값 모금

보육원 출신 아나스타샤, 소셜미디어에 사연 공유

네티즌 640원씩 기부해 2500만원 이상 모금

clip20260426005703 0 파블로다르 지역 연극배우 아나스타샤 쿨릭/인스타그램 캡처

카자흐스탄에서 생활고에 시달리던 한 무명 여성 연극배우의 사연이 알려진 뒤 하루 만에 수천만원의 후원금이 모여 세간의 주목을 받고 있다.25일(현지시간) 현지 매체 카즈인폼에 따르면 카자흐스탄 북부 파블로다르에 거주하는 연극배우 아나스타샤 쿨릭(32)은 자신의 소셜미디어를 통해 사연을 공유한 뒤 지난 16~17일 약 하루 만에 집을 매입하고도 남는 금액을 후원받았다.어린 시절 부모를 여의고 보육원에서 성장한 아나스타샤는 연극배우로 활동하며 자신의 일상을 소셜미디어에 공유해 왔다.팔로워는 5000여명에 불과했지만 단역으로 시작해 점차 비중 있는 역할을 맡게 되면서 그 성장 과정과 일상을 공유했고 이는 사람들의 호평을 이끌었다.그럼에도 비교적 작은 시골마을에서 연극만으로 생활하기는 경제적으로 여유가 없었다. 요가 트레이너로 일하고 길거리 공연을 하는 등 열심히 활동했지만 특별히 나아지는 것은 없었다.그러다 주거 문제로 인한 어려움을 호소하는 영상을 소셜미디어에 게시한 뒤 상황은 급변했다. 영상을 본 누리꾼들이 최소 송금 단위인 200텡게(약 640원)씩 기부에 나섰고 약 3만명이 참여하면서 하루 만에 총 800만 텡게(약 2550만원) 이상 모였다.아나스타샤는 "주거담보대출로 구입한 20.5㎡(약 6평) 원룸 아파트를 550만 텡게(약 1700만원)에 구입했지만 대출금 갚기에도 벅찼다"며 "내 사연을 접한 많은 사람들이 단 24시간 만에 800만 텡게가 넘는 금액을 모아줄 것 이라고 누가 상상이나 했겠는가"라고 말했다.그는 "어릴 때부터 독서를 좋아했고 시와 단편소설을 쓰며 자연스럽게 예술의 길로 들어섰다"며 "보육원을 나온 후 주거는 가장 큰 문제였고 세상에 혼자 남겨진 기분이었다"고 회상했다.또 "은인이자 스승인 베이센바예프 선생님이 집에 머물 수 있도록 도와주며 내게 저글링과 연극을 가르쳐줬고 이후 러시아 옴스크에서 거리 공연으로 생계를 이어갔다"며 "코로나19 이후 다시 파블로다르로 돌아오게 됐다"고 덧붙였다..그는 "모금된 금액으로 남아 있던 대출을 모두 상환했고,위급한 도움을 요청하시는 두 명에게 일부를 전달했다"며 "남은 돈은 아파트 리모델링과 어머니·할머니의 묘비 복원에 사용할 계획"이라고 밝혔다.또 "현재도 후원금이 계속 들어오고 있지만 더 이상 받지 않고 있다"며 "도와준 모든 분에게 감사하며 세상에 따뜻한 사람이 많다는 것과 내가 필요한 존재라는 것을 느꼈다"고 강조했다.아울러 "최근 들어 다른 사람을 돕는 것의 가치를 깨닫게 됐다"며 "크고 작은 도움 모두가 절실한 사람에게는 큰 의미가 있다"고 덧붙였다.