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호반건설, 면목역6의5구역 수주…“면목역 일대 모아타운 추진 검토”

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이수일 기자

승인 : 2026. 04. 26. 10:29

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서울 중랑구 면목역6의5구역 가로주택정비사업 조감도.
호반건설은 지난 25일 서울 중랑구 면목동 113-1번지 일원 '면목역6의5구역 가로주택정비사업'을 수주했다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 지하 3층~지상 29층, 6개동, 아파트 449가구와 부대 복리시설을 조성하는 프로젝트다. 총 공사비는 약 1500억원이다.

회사는 브랜드 경쟁력과 사업 추진 안정성에서 높은 평가를 받았으며, 이번 수주를 통해 서울 도심 정비사업을 본격적으로 확대할 방침이다.

이번 사업지는 지하철 7호선 면목역과 사가정역을 도보로 이용할 수 있다. 동부간선도로와 용마터널 등 주요 간선도로 이용도 편리하다.

단지 인근에 홈플러스·동원전통시장·상봉동 먹자거리 등이 위치해 있고, 용마산·사가정공원·까치어린이공원 등 녹지공간도 가깝다. 반경 1㎞ 내 면동초, 중화중, 면목중·고 등이 있다.

앞으로 회사는 면목역6의5구역을 중심으로 인근 지역과 연계한 추가 수주를 적극 검토해 모아타운을 추진해 나갈 계획이다.

이번 사업이 향후 인근 지역은 물론 서울과 수도권 지역 수주 확대의 교두보가 될 것으로 기대되고 있어서다. 모아타운은 노후 저층 주거지를 여러 구역으로 묶어 개발하는 서울시의 주거정책이다.

회사는 지난해 서울 중구 한국프레스센터에 서울사업소를 개소한 뒤 서울 등 수도권 주요 도시정비사업 수주를 확대하고 있다. 지난 1월에는 경기 안산 고잔연립6구역 재건축사업을 수주한 바 있다.
이수일 기자

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