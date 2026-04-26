[포토] 신세계免 “대만 라인페이 결제시 적립 혜택 드려요”

신세계면세점, 라인페이 프로모션 진행 (1) 0

아시아투데이 = 26일 서울 중구 신세계면세점 명동점에서 관광객이 대만 라인페이로 결제하고 있다. 신세계면세점은 최근 빠르게 증가하는 대만 관광객 유입에 대응해 오는 5월 24일까지 라인페이 대만 결제 고객을 대상으로 한정 프로모션을 진행한다. 기본 10% 라인 포인트 적립과 함께 라인페이에 연결된 VISA 신용카드 이용시 추가 12% 적립, 지정카드 결제시 추가 8% 등 최대 30% 포인트 적립 혜택이 제공된다. /신세계면세점