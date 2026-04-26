국힘 지도부, 장동혁 엄호…“대표 흔들어 선거 이긴 전례 없다”

국힘 지방선거 후보자들 당 지도부와 거리두기 늘어

박준태 "대표 흔들고 선거 승리한 전례 들은 적도 없어"

김민수 최고위원, "장동혁 때리기 도 넘었다"

국민의힘 최고위원회의 0 아시아투데이 송의주 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다.

국민의힘 지도부가 6·3 지방선거를 앞두고 장동혁 대표와 당 지도부를 향한 비판이 도를 넘었다며 공개적으로 경고했다.박준태 당 대표 비서실장은 26일 서울 여의도 중앙당사에서 "당 대표와 지도부에 대한 외부 비판이 과도하고 선을 넘었다"며 "지도부에 대한 건전한 비판은 당을 튼튼하게 만드는 일이 될 수 있지만, 선거를 앞두고 당 대표를 향해 인신공격에 가까운 말들을 쏟아내는 것은 당과 선거에 아무런 도움이 되지 않는다"고 밝혔다.박 실장은 이어 "대표를 흔들어 선거에서 승리한 사례는 전례도 없고 들어본 적도 없다"면서 "지금부터 우리 당의 모든 구성원들은 민주당과 정부의 무능과 무도함을 검증하고 국민께 알리는 데 역량을 집중해야 한다. 당 대표의 메시지도 민주당 후보의 결격 사유에 초점을 맞춰 이뤄질 것"이라고 강조했다.최근 국민의힘 지방선거 후보들이 당 지도부와 별도의 선거관리위원회를 꾸리거나 공개적으로 장 대표와의 거리두기를 언급하면서, 장 대표의 리더십을 둘러싼 당 안팎의 우려가 이어지고 있는 상황이다.이에 장 대표는 지난 23일 최고위원회의에서 "기강이 무너진 군대로는 절대 전투에서 이길 수 없다"며 "지금부터 발생하는 해당 행위에는 강력한 조치를 취할 것이며, 후보자라도 즉시 교체하겠다"고 강경 대응을 예고했다.장 대표의 발언 직후 국민의힘 지도부에는 '당 대표를 비판하는 것이 해당 행위에 해당하느냐'는 질문이 이어졌다. 최보윤 수석대변인은 "아니다"라고 답했지만, 해당 행위의 구체적 기준을 명확히 설명하지 못하면서 논란은 오히려 커졌다.배현진 의원은 "민주당과 싸워 이기려면 장 대표가 없어야 하니 후보들도 어쩔 수 없는 애당 행위를 하는 것"이라며 "후보들 겁박까지 할 바에는 차라리 미국에 가시라"고 비판했다.이날 김민수 최고위원도 개인 SNS에 '장동혁 때리기 도를 넘었다'는 제목의 글을 올리고 장 대표를 엄호했다. 김 최고위원은 "언론이 자신들이 원하는 방향으로 여론을 몰아가는 장치가 되는 순간 감시자가 아닌 정치권력이 된다"며 "때릴 사람을 정해놓고 무조건적 비판과 조롱을 쏟아내는 것은 언론에 의한 폭력"이라고 했다.