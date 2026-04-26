은행권 퇴직연금 ‘투자전쟁’…농협·신한, 수익률 기간별 1위 엇갈려

1분기 IRP 농협 24.82%·하나 17.56%로 7%포인트 격차

신한, 적립금·10년 수익률 선두…10년 DC 유일 5%대

하나 증가액 9224억원 1위…적립금·수익률 경쟁 격화

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은행권 퇴직연금 시장의 수익률 경쟁이 본격화되며 은행별 성과가 뚜렷하게 갈리고 있다. 원리금비보장 상품에서 1년 수익률은 농협은행이 최대 7%포인트 이상 격차로 1위를 기록한 반면, 장기 수익률은 신한은행이 선두를 차지하며 기간별 운용 성과의 차이를 보였다. 적립금과 자금 유입 등 핵심 지표에서도 은행별 강점이 엇갈리며 경쟁 축이 다층화되고 있다.26일 금융권에 따르면 2026년 1분기 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 개인IRP 원리금비보장 1년 수익률은 농협은행이 24.82%로 가장 높았다. KB국민은행(22.11%)과 우리은행(20.40%)이 뒤를 이었고, 신한은행(18.45%)과 하나은행(17.56%)은 상대적으로 낮은 수준에 머물렀다. 최고인 농협은행과 최저인 하나은행 간 격차는 7.26%포인트로 단기 구간에서 차이가 크게 벌어졌다.확정기여형(DC) 원리금비보장에서도 유사한 흐름이 나타났다. 농협은행이 24.92%로 1위를 기록한 가운데 우리은행(23.29%)과 KB국민은행(22.62%), 신한은행(22.14%)은 22~23%대에서 밀집했다. 하나은행은 20.64%로, 수익률 1위사인 농협은행과의 격차는 4.28%포인트에 달한다.농협은행 측은 최근 수익률 강세 배경으로 맞춤형 리밸런싱과 디지털 기반 운용 체제를 꼽았다. 농협은행 관계자는 "전국 영업망을 활용한 현장 컨설팅과 디폴트옵션 포트폴리오 고도화가 성과로 이어졌다"며 "개인형 IRP 로보어드바이저 일임형 서비스와 모바일 채널 개선 등 디지털 운용 지원도 수익률 제고에 영향을 미친 것으로 보고 있다"고 설명했다.장기 구간에서는 신한은행이 두각을 나타냈다. DC 원리금비보장 10년 수익률은 신한은행이 5.17%로 5대 은행 중 유일하게 5%대를 기록하며 1위를 차지했다. 우리은행(4.91%), 농협은행(4.90%), KB국민은행(4.78%), 하나은행(4.72%)은 4%대 후반에 머물렀다. 개인IRP 원리금비보장 10년 수익률 역시 모든 은행이 4%대를 유지한 가운데 신한은행이 4.78%로 가장 높았다.신한은행은 적립금 규모에서도 선두를 유지하고 있다. 1분기 기준 퇴직연금 적립금은 54조7391억원으로 금융권 전체 1위를 기록했다. 신한은행 관계자는 "적립금 1위는 DB·DC·IRP 전 영역의 균형 있는 경쟁력이 만든 결과"라며 "재직 중 DC 관리부터 퇴직 후 IRP, 시니어 관리로 이어지는 생애주기 기반 구조가 자산 유지와 장기 수익률로 연결되고 있다"고 말했다.자금 유입 측면에서는 하나은행이 가장 빠른 증가세를 보였다. 1분기 퇴직연금 적립금은 전년 말보다 9224억원 증가한 49조3037억원으로, KB국민은행과 함께 2위권을 형성했다. 비대면 자산관리 서비스 강화와 연금 운용 지원 확대 등이 자금 유입으로 이어진 것으로 풀이된다.금융권 관계자는 "비이자이익 성장이 절실한 은행권으로서는 퇴직연금 유치를 통해 증권사로의 자금 이탈을 막는 대응이 중요한 상황"이라며 "자산관리 사업과의 연계를 통한 고객 락인 효과까지 고려할 때 DC·IRP 중심의 성과 경쟁은 더욱 격화될 것"이라고 말했다.