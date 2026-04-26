中, 미얀마 새 군부 정부 지지 표명

에너지 안보 등 협력 입장 피력

왕이 외교부장 미얀마 방문

미얀마도 인프라 협력 기대

clip20260426171523 0 왕이 중국 당 중앙정치국 위원 겸 외교부장이 25일 미얀마 수도 네피도에서 민 아웅 흘라잉 대통령을 만나고 있다. 이 자리에서 그는 미얀마 새 군부 정부에 대한 지지를 표명했다./중국 외교부.

중국 외교 수장인 왕이(王毅) 당 중앙정치국 위원 겸 외교부장(장관·중앙외사공작위원회 판공실 주임 겸임)이 군사정권의 수장에서 민간인 대통령으로 변신한 민 아웅 흘라잉 미얀마 정권에 대한 지지를 명확히 하면서 무역 및 에너지·법 집행 분야에서의 협력 의지를 피력했다.중국 외교부의 26일 발표에 따르면 왕 위원 겸 부장은 전날 미얀마 수도 네피도에서 민 아웅 흘라잉 대통령을 만나 "미얀마가 자국 사정에 맞고 인민의 옹호를 받는 발전 경로를 걷는 것을 지지한다. 국가 주권·안보·영토 완전성을 수호하는 것 역시 지지한다. 국가 평화·민족 화해·사회 조화를 실현하는 것도 지지한다"고 말했다.이어 "중국은 미얀마와 고위급 교류 유지, 전략적 협조 강화, 지진 후 재건 추진을 둘러싼 양자 협력을 함으로써 미얀마가 조속히 경제 체계를 재건하고 자주적 발전 능력을 높이도록 도울 의향이 있다"면서 "중국은 다자 플랫폼에서 계속 미얀마를 위해 목소리를 낼 것이다. 미얀마가 더 많은 대화·협력 메커니즘에 참여하는 것을 지지한다"고 덧붙였다.왕 위원 겸 부장은 같은 날 우 틴 마웅 스웨 미얀마 외교장관과의 회담에서도 "중국은 미얀마와 전략적 소통을 강화하면서 지진 후 재건을 위한 실무적 협력을 할 용의가 있다"고 밝힌 후 "양국은 전력·석유·가스 협력을 강화해 에너지 안보를 함께 지켜야 한다. 무역과 투자를 확대해 중국-미얀마 경제 회랑 건설을 추진해야 한다"고 강조했다.중국 내에서도 사회 문제로 떠오르고 있는 미얀마 범죄 단지 등 문제와 관련해서는 "안보 협력을 심화해 국경 평화·안정을 잘 수호해야 한다. 온라인 도박과 전화 사기를 단호히 단속해 인민의 생명·재산 안전을 보장해야 한다"고 제언했다.이에 흘라잉 대통령은 자신의 취임식에 특사를 파견한 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석에게 감사의 뜻을 표한 뒤 "미얀마 신정부는 중국과 고위급 교류를 강화하면서 미얀마-중국 경제 회랑 건설을 추진하기를 원한다. 에너지·무역·인프라 등 협력을 확장하기를 기대한다"고 화답했다고 중국 외교부는 전했다.또 흘라잉 대통령은 "미얀마는 미얀마 영토 내에서 중국의 이익을 해치는 어떠한 행위도 절대 용납하지 않을 것"이라면서 "온라인 도박과 전화 사기 단속을 계속 강화하고 미얀마 내 중국인과 조직, 프로젝트 안전을 보호하는 실질적인 조치를 취하겠다"고 약속했다.중국 외교부는 왕 위원 겸 부장의 이번 방문 기간에 미얀마 지진 피해 지역에 대한 중국의 주택 원조와 양국 우주 협력에 관한 협정이 체결됐다고 설명했다.흘라잉 미얀마 대통령은 2021년 군사 쿠데타로 집권한 뒤 작년 12월∼올해 1월 총선을 거쳐 이달 초 대통령으로 선출됐다. 국민들의 지지와는 별개로 사실상 군사 정권의 수장으로 계속 일하게 됐다고 볼 수 있다.