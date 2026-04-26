서울시, 관악 신림4구역 신통기획 확정…신림뉴타운 완성

종합구상도 0 신림4구역 신속통합기획 종합구상도.

서울 관악구 신림동 306 일대(신림4구역)가 신속통합기획을 통해 최고 32층, 992가구 규모의 주거단지로 탈바꿈한다. 이에 따라 신림재정비촉진지구(뉴타운)가 약 7000가구 규모의 대규모 주거지로 완성된다.서울시는 관악구 신림동 306 일대의 신통기획을 확정했다고 26일 밝혔다.대상지는 1970년대 주택단지 조성 이후 현재까지 노후 저층주거지가 유지되고 있어 주거환경 개선의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.실제 2006년 신림재정비촉진지구로 지정된 뒤, 2016년부터 2023년까지 도로포장, 마을회관 신축 등 주거환경개선사업이 시행됐으나, 여전히 열악한 주거지로 남아 있었다.이에 시는 숲세권 힐링 주거단지로 거듭날 수 있도록 △관악산의 녹음과 도시의 활력이 공존하는 단지 △주변지역과 조화를 이루는 입체적 생활공간 조성 △지역주민과 함께 누리는 커뮤니티 중심단지 등 총 세 가지 계획 원칙을 마련했다.먼저 관악산 자락의 녹지축과 도림천을 잇는 공원과 보행로를 조성해, 호암로로 단절됐던 신림재정비촉진지구의 녹지·보행체계를 연결한다.도림천~호암로~관악산으로 이어지는 20m 폭의 통경축과 단지 내 열린 배치구간을 통해 단지 곳곳에서 관악산 경관을 조망할 수 있도록 했다.학교변에는 10~15층 규모의 중저층 주동을, 단지 중앙에는 32층 내외의 고층 주동을 배치해 주변 환경과 조화를 이루는 스카이라인을 계획했다.관악산, 미림여고, 주변 주거지와 조화된 영역별 특화된 건축계획을 수립하고, 지형의 단차를 활용한 주민공동시설, 주차장, 데크주차장 계획 등을 구현했다.연접한 신림2구역 등을 고려해 진출입 동선을 계획했으며, 호암로 확폭과 버스정류장 개선 등을 통해 지역 교통체계도 함께 정비할 예정이다.남녀노소 함께 누리는 공공시설과 상가를 호암로 변에 배치해 가로활성화를 도모하고, 단지내 학교가는 길을 중심으로 교육･문화 특화 주민공동시설(방과후교실, 어린이집 등)을 도입한다.호암로변에는 공공시설을 집적해 데이케어센터, 발달장애인 교육센터 등을 확충하는 한편, 방과후교실, 어린이집 등 교육·돌봄 기능을 강화한 주민공동시설을 함께 조성한다.시는 신림4구역 재정비촉진사업 주민공람, 의견 청취 등을 진행해 연내 '구역 지정'을 목표로 사업을 추진할 계획이다.