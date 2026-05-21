[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 21일

말띠

42년 만사형통하는 운이 따른다.

54년 만사가 내 뜻대로 잘 안 풀린다.

66년 불길 운이 사라지고 대길 운이 찾아온다.

78년 건강 검진에서 좋은 소식을 듣는다.

90년 금전 운이 따른다.

02년 행운이 잡을 수 있도록 최선을 다해야 한다.