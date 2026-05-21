[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 21일

쥐띠
36년 근심 걱정이 사라지고 금전 운도 풀린다.
48년 가족과 여행을 즐기는 하루다.
60년 마음이 풍요로운 시기다.
72년 막힘없이 대길하니 만사형통한다.
84년 마음이 급하게 되면 손해만 본다.
96년 감정적으로 대화 나누지 않도록 한다.
소띠
37년 스트레스를 여행으로 해소된다.
49년 즐거운 여행을 떠난다.
61년 일이 뜻대로 이루어지지 않는다.
73년 걱정이 사라지고 지인들을 만난다.
85년 남의 일에 신경 쓰지 않는 것이 좋다.
97년 더욱 노력하니 운수대통한다.
범띠
38년 근심으로 가득 찼던 마음이 편해진다.
50년 집안에 경사가 가득하다.
62년 가족과 함께 즐겁게 지낸다.
74년 직장에 반가운 소식이 들려온다.
86년 짜증을 자주 내면 다툼이 생긴다.
98년 마음속 근심과 걱정이 해결된다.
토끼띠
39년 근심이 없어지니 마음이 편안해진다.
51년 집안의 우환과 질고가 사라진다.
63년 필요한 자금이 마련된다.
75년 행사가 날짜가 확실히 정해져 마음이 편해진다.
87년 바라던 소원을 성취한다.
99년 다툼으로 미움만 생긴다.
용띠
40년 보람찬 하루를 보낸다.
52년 신호등을 각별히 잘 살펴보고 움직여야 한다.
64년 화가 나더라도 곧 풀리는 날이다.
76년 귀인을 만나니 뜻을 얻는다.
88년 매사 최선을 다해 노력하는 날이다.
00년 짜증 가득했던 얼굴이 한결 밝아진다.
뱀띠
41년 운수대통하니 마음이 편해진다.
53년 귀인의 도움으로 바라던 일이 해결된다.
65년 어려울수록 강해져야 한다.
77년 운이 좋아지니 활기차다.
89년 대길함을 누리기 어려운 날이다.
01년 근심거리가 사라지니 마음 편하다.
말띠
42년 만사형통하는 운이 따른다.
54년 만사가 내 뜻대로 잘 안 풀린다.
66년 불길 운이 사라지고 대길 운이 찾아온다.
78년 건강 검진에서 좋은 소식을 듣는다.
90년 금전 운이 따른다.
02년 행운이 잡을 수 있도록 최선을 다해야 한다.
양띠
43년 귀인이 환하게 반겨주는 날이다.
55년 바라던 대로 소원이 이뤄진다.
67년 짜증 나더라도 꾹 참아야 한다.
79년 기분이 좋아지니 어깨춤을 춘다.
91년 진행 중인 일이 지연되니 답답하다.
03년 성내지 않고 자중하는 마음으로 지내야 한다.
원숭이띠
32년 근심이 차츰 없어지니 운수대통한다.
44년 경사가 한 번 더 생길 운에이다.
56년 지인에게 도움을 받아 뜻을 이룬다.
68년 가족과 좋은 시간을 보낸다.
80년 지난 일을 말끔히 정리하는 날이다. 92년 금전에 현혹되기 쉬우니 냉정히 거절한다.
닭띠
33년 서류 분실에 신경 쓴다.
45년 잃어버렸던 물건을 되찾는다.
57년 힘들어도 참으니 재물 운이 따른다.
69년 화가 나서 소리치니 후회가 따른다.
81년 작은 것도 나누어 주니 마음이 편해진다.
93년 남을 위해 지혜를 발휘한다.
개띠
34년 아름답고 평온한 하루가 찾아온다.
46년 생각하는 일이 잘 해결된다.
58년 좋은 기회를 놓치니 어수선해진다.
70년 이사 운이 좋아 마음이 홀가분하다.
82년 병이 생각보다 빠르게 완치된다.
94년 근심이 생겨도 오래가지 않는다.
돼지띠
35년 불길한 운이 대길할 운으로 바뀐다.
47년 생일잔치에 즐거움이 가득하다.
59년 갈수록 운이 좋아진다.
71년 더욱 용기 내어 최선을 다한다.
83년 순탄하게 보여도 마음을 놓으면 안 된다.
95년 축복이 넘치는 하루다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장