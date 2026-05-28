[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 28일

쥐띠
36년 만사 대길하는 운이 찾아온다.
48년 뜻밖의 재물 운이 들어온다.
60년 가정이 평화롭고 화목해진다.
72년 근심이 사라지니 평온함이 찾아온다.
84년 마음을 비우면 희망의 결실이 얻는다.
96년 막혔던 금전 운이 서서히 열린다.
소띠
37년 하는 일마다 잘 풀린다.
49년 어려움 속에서 행복이 찾아온다.
61년 큰 자금이 들어오는 날이다.
73년 어려움에 잘 극복하니 전화위복한다.
85년 욕심을 버려야 원하는 것을 얻는다.
97년 소원성취가 잘되지 않는 날이다.
범띠
38년 뜻한 대로 밀고 나간다.
50년 새로운 계획을 추진할 때다.
62년 마음먹은 대로 일이 순조롭게 풀린다.
74년 헤어진 사람과 다시 인연을 맺게 된다.
86년 좋은 인품으로 존경을 받는다.
98년 원하는 것을 얻기 힘든 날이다.
토끼띠
39년 꼬였던 금전 운이 풀리니 운수대통하다.
51년 생각지 못한 금전이 생긴다.
63년 소망이 하나둘씩 이뤄지는 날이다.
75년 법적 문제가 빠르게 해결된다.
87년 마음속에 근심이 사라진다.
99년 마음이 답답해 지인을 만난다.
용띠
40년 근심을 주는 사람들을 경계한다.
52년 스트레스를 잘 풀어준다.
64년 말다툼 조심해야 한다.
76년 감언이설에 넘어가지 말아야 한다.
88년 다툼에 휘말리지 않도록 조심한다.
00년 더욱 노력하니 운이 도와주는 날이다.
뱀띠
41년 집안에 귀인이 방문한다.
53년 욕심을 부리지 않아야 한다.
65년 일이 성사되니 기쁨이 가득하다.
77년 그동안 고생한 보람을 얻는 하루다.
89년 소원대로 일이 잘 풀리는 날이다.
01년 신중하게 대처해야 하는 날이다.
말띠
42년 꽉 막혔던 문서 운이 다시 열린다.
54년 마침내 고민이 풀린다.
66년 문서 매매가 쉽게 성사되지 않는다.
78년 금전 운이 들어오는 하루다.
90년 문서 운이 좋아 계약이 성사된다.
02년 마음먹은 대로 잘 이뤄지지 않는다.
양띠
43년 바라던 일이 마침내 이루어진다.
55년 뜻을 이루니 운수대통한다.
67년 기다렸던 금전 문제가 해결된다.
79년 다툼과 시비를 피해야 한다.
91년 작심삼일이 되지 않도록 더욱 신경 쓴다.
03년 기다리니 좋은 소식을 듣는다.
원숭이띠
32년 급하게 움직이지 않는 것이 좋다.
44년 소원을 성취하는 날이다.
56년 무엇보다 건강이 제일 중요하다.
68년 너무 무리하면 손해만 본다.
80년 망설이면 시간만 낭비하게 된다.
92년 어려움 일들도 잘 이겨내는 하루다.
닭띠
33년 사사로운 일에는 신경 쓰지 않는다.
45년 운이 좋아 덤으로 얻는 것이 생긴다.
57년 어려운 금전 문제가 해결된다.
69년 아침부터 일이 지연되어 짜증이 난다.
81년 마음이 한결 포근해진다.
93년 근심이 오후부터 풀린다.
개띠
34년 친인척의 도움으로 고민이 해결된다.
46년 건강관리에 더욱 신경 쓴다.
58년 문서 매매가 빠르게 성사된다.
70년 책임감을 가지고 최선을 다한다.
82년 확고한 신념을 가진다.
94년 윗사람의 도움으로 어려움이 해결된다.
돼지띠
35년 답답했던 마음이 다시 좋아진다.
47년 여유를 가지니 즐거움이 생긴다.
59년 막혔던 신수가 풀린다.
71년 집안에 행복이 가득 찾아온다.
83년 강인한 신념을 가져야 한다.
95년 인기가 오르니 높은 관심을 받는 날이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장