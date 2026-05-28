[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 28일

뱀띠

41년 집안에 귀인이 방문한다.

53년 욕심을 부리지 않아야 한다.

65년 일이 성사되니 기쁨이 가득하다.

77년 그동안 고생한 보람을 얻는 하루다.

89년 소원대로 일이 잘 풀리는 날이다.

01년 신중하게 대처해야 하는 날이다.