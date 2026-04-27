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넷플릭스, ‘천명지킴 프로젝트’ 참여…생명존중 메시지 확산

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김영진 기자

승인 : 2026. 04. 27. 08:30

[사진자료] 넷플릭스, 정부와 손잡고 자살예방 메시지 확산 나선다… ‘1,000명지킴 프로젝트’ 천명수호처 위촉
넷플릭스가 '천명지킴 프로젝트'에 함께 한다./넷플릭스
넷플릭스가 국가 차원의 자살예방 프로젝트에 동참하며 선한 영향력을 전한다.

27일 넷플릭스는 국무조정실 범정부 생명지킴추진본부가 추진하는 자살예방 프로젝트 '천명지킴 발대식'에 참여해 생명존중 메시지 확산과 소개 지원에 나선다고 밝혔다.

천명지킴 프로젝트는 2026년 한 해 동안 자살 사망자를 전년 대비 1000명 이상 줄이는 것을 목표로 한다. 사회 구성원 모두가 함께 참여하는 구조로 사회 전반에 생명존중 문화를 확산하는 데 목적이 있다. 천명지킴 프로젝트는 지난 4월 24일에 청계광장에서 공식 위촉식을 개최하며 본격적인 활동에 돌입했다.

넷플릭스는 이번 프로젝트의 '천명수호처'로 위촉되어 향후 엔터테인먼트 서비스의 특성을 살려 자살예방 활동을 직접 기획 및 운영할 계획이다. 콘텐츠와 이용자 접점을 활용한 메시지 확산, 지원 센터 관련 정보 제공 등 천명수호처의 역할을 수행할 예정이다. 넷플릭스는 이를 통해 보다 많은 이용자들이 자연스럽게 생명존중 메시지를 접하고, 실질적인 인식 개선으로 이어질 수 있도록 기여할 전망이다.

넷플릭스는 2020년부터 성폭력과 성 학대, 정신 건강, 자해 및 자살 등 사회적 이슈를 다루는 온라인 플랫폼 '워너 톡 어바웃 잇(Wanna Talk About It?)'을 운영해오고 있다. 한국어를 포함한 26개 언어로 제공되고 있으며 전 세계 45개국 150여개 기관과 협력 중이다. 해당 플랫폼은 민감한 주제를 포함하는 넷플릭스 영화 및 시리즈 콘텐츠를 보완하기 위해 마련됐다. 이용자들이 해당 주제에 보다 안전하고 깊이 있게 접근할 수 있도록 관련 정보와 가이드, 긴급 지원 연락처 등을 제공한다.

넷플릭스 관계자는 "정신 건강, 자살과 같이 어려움을 겪고 있어도 일상에서 쉽게 이야기하기 어려운 주제들이 있다"며 "넷플릭스는 이러한 주제들이 콘텐츠에서 보다 안전하게 다뤄질 수 있는 환경을 중히 여기고 있다"고 밝혔다. 이어 "콘텐츠는 사람들의 인식과 행동에 영향을 미칠 수 있는 강력한 매개체인 만큼, 넷플릭스의 장점을 바탕으로 생명존중의 가치를 확산하고, 도움이 필요한 분들이 적절한 정보와 지원에 연결될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

범정부 생명지킴추진본부 관계자는 "이번 '천명지킴 프로젝트'는 정부와 수많은 기업들이 힘을 합쳐 사회 전반에 생명존중 메시지를 확산하기 위한 프로젝트이다"라며 "수호처로 선정된 넷플릭스는 글로벌 엔터테인먼트 기업으로서 이번 프로젝트의 다양한 메시지를 효과적으로 전달할 수 있을 것이라 기대된다"라고 말했다.

김영진 기자

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