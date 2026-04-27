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HD현대, 국내 최초 美해군연구청 연구과제 2건 수주

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김한슬 기자

승인 : 2026. 04. 27. 08:32

함정 설계 및 건조 분야 핵심 과제 수행
사진설명. HD현대가 현지시간 23일(목) 미국 버지니아주 알링턴의 미 해군연구청(ONR) 본사에서 ONR 과제 수주 계약식을 체결하는 모습
HD현대가 23일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴의 미 해군연구청(ONR) 본사에서 ONR 과제 수주 계약식을 체결하고 있다. /HD현대
HD현대가 국내 기업 최초로 미국 해군연구청(ONR)의 핵심 연구개발 과제를 수주했다. 최근 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업 수주와 현지 조선사 협력에 이어 연구개발(R&D) 분야까지 진출하면서 미 해군 시장 공략에 속도를 내고 있다.

27일 HD현대는 지난 23일(현지시간) ONR과 함정 성능개선 등 연구 과제 두 건에 대한 수주계약식을 체결했다고 밝혔다. ONR은 미 해군성 소속으로 미국 해군과 해병대의 과학기술 개발(R&D)을 총괄하는 핵심 기관이다.

이번 수주 계약으로 HD현대는 인공지능(AI) 기술을 활용한 함정 성능 개선 과제를 수행한다.

HD현대가 확보하고 있는 첨단 디지털 선박 기술력을 바탕으로, HD현대중공업과 서울대학교 조선해양공학과(김용환 교수)가 공동으로 기술개발에 나설 예정이다.

또 HD현대는 첨단 제조 기술력을 토대로 함정 건조 생산성을 높이는 기술을 개발하는 과제도 수주했다. 이 연구는 HD한국조선해양 미래기술연구원에서 수행할 예정이다.

HD현대는 ONR 과제 수주를 통해 미 해군과 함정 개발부터 건조까지 공동 연구를 수행하는 핵심 파트너로 거듭나게 됐다. 특히 함정 분야 첨단 기술에 대해 미 해군의 인정을 받았다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

주원호 HD현대중공업 사장(함정·중형선사업대표)은 "이번 ONR 과제 수주를 계기로 미국과 함정 분야 협력을 더욱 확대해 나가게 됐다"며, "대한민국 국가대표라는 자부심으로 K-해양방산의 영토를 넓혀 나가는데 총력을 다할 것"이라고 말했다.
김한슬 기자

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