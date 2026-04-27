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LH, 올해 상반기 특화형 매입임대주택 1000가구 공모…내달 11일 마감

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전원준 기자

승인 : 2026. 04. 27. 09:31

특화형 매입임대주택 해심당
한국토지주택공사(LH)가 서울 도봉구 일대에 조성한 특화형 매입임대주택 '해심당' 전경. 고령자 커뮤니티 형성과 건강·돌봄 서비스를 제공하는 게 특징이다./LH
한국토지주택공사(LH)가 올해 상반기 특화형 매입임대주택 1000가구에 대한 공모를 진행한다.

LH는 27일부터 특화형 매입임대주택 공모 신청을 접수한다고 밝혔다.

특화형 매입임대는 민간 사업자가 입주자 특성에 맞는 공간과 서비스를 갖춘 임대주택을 제안하고 시공하면 공공이 매입해 낮은 임대료로 임대하는 사업이다.

대표적으로 서울 도봉구 일대 고령자 커뮤니티 형성과 건강·돌봄 서비스를 제공하는 해심당, 영등포구 일대 청년의 예술·창업을 지원하는 아츠스테이, 은평구 일대 장애인 자립을 돕는 다다름하우스 등이 있다.

이번 공모는 1000가구 규모로 이뤄진다. 민간사업자가 돌봄·육아, 일자리·창업지원, 귀농·귀촌 등 다양한 주제를 자유롭게 제안할 수 있다.

민간 사업자의 사업 참여를 활성화하고 안정적으로 사업을 추진하고자 이번 공모부터 가격 산정 방식 일원화, 심의 기간 총량제, 부실 운영기관 페널티 등 제도 개선 내용도 반영한다.

신청은 다음달 11일까지 가능다. 이어 6월 서류 심사, 7월 종합 심사를 거쳐 최종 결과를 통보한다. 최종 선정된 물건을 대상으로 10월 중 감정평가 등을 거친 뒤 약정을 체결한다.
전원준 기자

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