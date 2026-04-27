[포토]동아오츠카, ‘데미소다 자두’ 출시…과즙 12% 함유

데미소다 자두 출시-826 0 27일 서울 동대문구 동아오츠카 서울사무소에서 열린 '데미소다 자두' 출시 포토행사에서 직원들이 신제품을 소개하고 있다.

데미소다 자두 출시-827 0 동아오츠카 직원들이 27일 서울 동대문구 서울사무소에서 '데미소다 자두' 신제품을 소개하고 있다.

데미소다 자두 출시-828 0 27일 서울 동대문구 서울사무소에서 열린 국내 대표 과즙 탄산음료 '데미소다'의 신제품 '데미소다 자두' 출시 행사에서 한 직원이 신제품을 선보이고 있다.

동아오츠카는 27일 서울 동대문구 서울사무소에서 국내 대표 과즙 탄산음료 '데미소다'의 신제품 '데미소다 자두' 출시를 앞두고 포토행사를 가졌다.이번에 선보이는 '데미소다 자두'는 상큼한 과일 풍미에 부드러운 탄산을 더해 산뜻한 음용감을 구현한 제품이다. 과즙 함량은 12%로, 기존 제품인 '레드애플(18%)'에 이어 두 번째로 높은 수준을 기록하며 제품 경쟁력을 한층 강화했다.현재 데미소다 라인업은 애플(11%), 청포도(11%), 복숭아(11%), 레몬(6%), 레드애플(18%) 등으로 구성돼 있으며, 이번 자두 맛 출시를 통해 소비자 선택의 폭을 더욱 넓혔다.데미소다는 1991년 '과즙이 들어있는 탄산음료' 콘셉트로 출시된 이후 꾸준한 사랑을 받아온 스테디셀러 브랜드다. 웰빙 개념이 생소하던 시기, 과일과 탄산을 결합한 차별화된 제품으로 시장에서 주목받은 인기 음료이다.브랜드명 '데미소다(Demi Soda)'는 '절반'을 의미하는 '데미(Demi)'와 '탄산수'를 뜻하는 '소다(Soda)'의 합성어로, 주스와 탄산음료의 장점을 조화롭게 담아낸 의미를 담고 있다.'데미소다 자두'는 오는 5월부터 온라인 판매처와 자판기 등 다양한 유통 채널을 통해 만나볼 수 있다.