1호선 서정리역 인접…경기 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지’ 이달 분양

BS한양·제일건설 컨소시엄 시공…총 1126가구 규모

고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지 통합 투시도 0 BS한양과 제일건설 컨소시엄이 경기 평택시 일대에 조성하는 '고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지' 아파트 통합 투시도./BS한양 컨소시엄

BS한양과 제일건설 컨소시엄이 경기 평택시 고덕국제신도시에서 새 아파트를 선보인다.BS한양 컨소시엄은 평택시 고덕국제신도시 P2 패키지 사업으로 공급되는 '고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지'를 이달 중 선보일 예정이라고 27일 밝혔다.이 단지는 고덕국제신도시 Abc-14블록과 Abc-61블록에 들어서는 2개 단지, 총 1126가구 규모로 지어진다. 1단지(Abc-14블록)는 지하 2층~지상 25층, 670가구로 조성되며, 2단지(Abc-61블록)는 지하 2층~지상 23층, 456가구로 신축된다.교통 여건도 양호하다. 수도권 지하철 1호선 급행이 정차하는 서정리역이 인근에 있다. 아울러 고덕국제신도시를 순환하는 BRT(간선급행버스체계) 노선이 계획돼 있다.삼성전자 평택캠퍼스와 국제학교 '애니 라이트 스쿨'(예정) 등 주요 시설 접근성이 개선될 전망이다.교육 환경 역시 갖춰져 있다. 민세초·민세중·송탄고가 가까워 초·중·고 12년 교육과정을 한 생활권에서 누릴 수 있다. 이들 학교 모두 이미 개교했다는 점에서 신도시 초기의 배정 불확실성도 적다는 평가를 받는다. 도보권에 유치원과 초교 예정 부지도 확보돼 있다.주거 쾌적성도 강점이다. 아홉거리 근린공원과 댕당공원이 인접해 있고, 함박산 중앙공원도 가까워 녹지 접근성이 우수하다. 인근 저류지는 향후 수변공원으로 조성될 예정이어서 생활 환경은 더욱 개선될 것으로 보인다.이 단지는 분양가상한제가 적용돼 가격 경쟁력을 갖출 것으로 예상된다. 고덕국제신도시가 비규제지역에 해당해 유주택자도 1순위 청약을 할 수 있다. 세대주뿐 아니라 세대원도 신청 가능하다.분양 관계자는 "수자인풍경채 1·2단지는 고덕국제신도시 중심 입지에 들어서는 데다 삼성전자 투자 확대와 국제학교 유치 등 주요 개발 이슈가 맞물린 시점에 공급되고, 분양가상한제까지 적용되는 만큼 수요자들의 관심이 높다"고 말했다.