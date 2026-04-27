[포토]고유가 피해지원금 신청하는 시민들

고유가 피해지원금 1차 지급 신청일인 27일 서울 종로구 사직동주민센터에서 시민들이 고유가 피해지원금을 신청하고 있다.고유가 피해지원금은 소득 하위 70%를 대상으로 1인당 10만~60만원까지 차등 지급된다.지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 선택할 수 있으며 신청 첫 주는 혼잡 방지를 위해 출생연도 끝자리를 기준으로 하는 '요일제'가 적용될 예정이다.