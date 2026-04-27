닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

정청래, 김보라 선거사무소서 최고위…수도권 지원 총력

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260427010008425

글자크기

닫기

김아윤 기자

승인 : 2026. 04. 27. 11:31

"추미애·김보라, 실력과 진정성 증명"
발언하는 정청래 대표<YONHAP NO-3147>
더불어민주당 정청래 대표가 27일 경기 안성 김보라 안성시장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다./연합
정청래 더불어민주당 대표가 27일 오전 김보라 경기 안성시장 후보의 선거사무소에서 현장 최고위원회의를 개최하며 민생현안을 점검하고 수도권 후보들에 대한 지원사격에 본격 나섰다.

정 대표는 이 자리에 함께한 추미애 경기도지사 후보와 김보라 안성시장 후보에게 힘을 보탰다. 그는 "오늘 추미애 경기도지사 후보와 안성에서 3선 시장에 도전하는 김보라 후보도 함께했는데, 두 분 모두 민주당을 대표하는 여성 인재로 오랜 시간 현장에서 실력과 진정성을 증명해 주신 분들"이라며 "추 후보는 더 이상 설명이 필요 없을 정도로 원칙과 소신으로 민주주의를 지켜온 정치를 하셨다"고 말했다.

그러면서 "추다르크로서 민주당의 여성 지도자로서 상징 탑을 쌓아왔고, 늘 변함없이 민주당의 정체성 그리고 민주 개혁 진영의 승리를 위해서 앞장서 주신 부분에 대해서도 감사드린다"고 언급했다.

이어 정 대표는 "김보라 시장은 안성시장을 맡으면서 안성이 괄목상대했고, 또 여성 기초단체장이 잘할 수 있다는 것을 몸소 보여준 더불어민주당의 소중한 인재"라며 "김 후보는 4년 전 경기도 최초의 여성 재선 시장이라는 새로운 역사를 쓰며 많은 시민들께 에 자부심을 안겨줬다"고 치켜세웠다.

정 대표 등 지도부는 최고위 회의 이후 경기 안성중앙시장에서 민생 행보를 이어갈 예정이다.
김아윤 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

백악관출입기자단 만찬 총격범, ‘행정부 고위직 순 표적’ 선언문…트럼프 겨냥한듯

[단독] 정보경찰 ‘상대평가 등급제’ 도입…현장에선 “실적 압박 매몰될 것”

돌싱글즈7 한지우, 박성우와 세 번째 결혼…장수하 축하 인사

현대차그룹, ‘매출 102兆’ 엇갈린 성적표…‘논캡티브 전략’이 갈랐다

이스라엘 대통령, 네타냐후 사면 요청에 “유죄 인정 합의” 우선

개인정보 ‘양보단 질’로 눈 돌린 해커…정부 기준은 여전히 ‘규모’

무허가 건물로 15년 ‘잇속’ 챙긴 천안시의원…‘이행강제금 3년 면제’ 논란도

지금 뜨는 뉴스

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다

“잠 못자 판단력 저하” 철도 관제사 호소…3조 2교대 잔혹사

“나는 얼마나 받을까” 고유가 피해지원금 27일부터 접수

아파트 복도에 ‘개인 헬스장’ 차려…위급시 대피 어떻게?