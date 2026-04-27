정청래, 김보라 선거사무소서 최고위…수도권 지원 총력

"추미애·김보라, 실력과 진정성 증명"

발언하는 정청래 대표<YONHAP NO-3147> 0 더불어민주당 정청래 대표가 27일 경기 안성 김보라 안성시장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다./연합

정청래 더불어민주당 대표가 27일 오전 김보라 경기 안성시장 후보의 선거사무소에서 현장 최고위원회의를 개최하며 민생현안을 점검하고 수도권 후보들에 대한 지원사격에 본격 나섰다.정 대표는 이 자리에 함께한 추미애 경기도지사 후보와 김보라 안성시장 후보에게 힘을 보탰다. 그는 "오늘 추미애 경기도지사 후보와 안성에서 3선 시장에 도전하는 김보라 후보도 함께했는데, 두 분 모두 민주당을 대표하는 여성 인재로 오랜 시간 현장에서 실력과 진정성을 증명해 주신 분들"이라며 "추 후보는 더 이상 설명이 필요 없을 정도로 원칙과 소신으로 민주주의를 지켜온 정치를 하셨다"고 말했다.그러면서 "추다르크로서 민주당의 여성 지도자로서 상징 탑을 쌓아왔고, 늘 변함없이 민주당의 정체성 그리고 민주 개혁 진영의 승리를 위해서 앞장서 주신 부분에 대해서도 감사드린다"고 언급했다.이어 정 대표는 "김보라 시장은 안성시장을 맡으면서 안성이 괄목상대했고, 또 여성 기초단체장이 잘할 수 있다는 것을 몸소 보여준 더불어민주당의 소중한 인재"라며 "김 후보는 4년 전 경기도 최초의 여성 재선 시장이라는 새로운 역사를 쓰며 많은 시민들께 에 자부심을 안겨줬다"고 치켜세웠다.정 대표 등 지도부는 최고위 회의 이후 경기 안성중앙시장에서 민생 행보를 이어갈 예정이다.