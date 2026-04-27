조광한 “각자도생은 전체 동력 잃게 해…당 단합 필요”

조광한 "당 실패 보며 교각살우라는 단어 마음 깊이 다가와"

국힘 지도부, 대표와 지도부 향한 비판에 강경 대응 이어가

조 위원 "어려운 시기 끝까지 같이하는 동료애 절실한 시점"

국민의힘 최고위원회의 0 아시아투데이 송의주 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 자리하고 있다.

조광한 국민의힘 최고위원이 당 지도부를 향한 비판이 당의 안정을 흔드는 원인이라며 단합을 촉구했다.조 최고위원은 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "총선 대참패와 계엄·탄핵, 대선 패배의 결정적 책임은 당이 안정을 찾아가려 할 때마다 이를 흔들고 어지럽히는 이들에게 있다"며 "그들이야말로 당의 거듭된 실패를 초래한 근본 원인"이라고 말했다.그는 "똑같은 오류를 반복하는 당의 모습을 보면 교각살우라는 말이 마음속 깊이 다가온다"며 "지도부와 거리를 두겠다는 주장은 최선의 돌파구가 아니다"라고 했다. 이는 국민의힘 내부에서 지방선거를 앞두고 장동혁 대표 및 당 지도부와 거리를 두려는 후보들이 늘어나는 상황을 의식한 발언으로 풀이된다.그는 이어 "국민과 당원들이 보고 싶어 하는 모습은 위기 앞에서도 흔들리지 않는 굳건한 책임감과 단합"이라며 "가족끼리 서로를 밀어내는 각자도생은 결국 모두의 마음을 지치게 하고 전체의 동력을 잃게 만든다"고 강조했다.앞서 장 대표는 지난 23일 "해당 행위를 하면 후보라도 즉시 교체하겠다"는 취지로 경고했다. 이어 26일에는 박준태 당대표 비서실장과 김민수 최고위원도 당대표와 지도부를 향한 비판이 도를 넘었다고 지적하는 등 당 지도부는 내부 비판에 강경 대응 기조를 이어가고 있다.조 최고위원은 "적은 것을 탐하다 큰 것을 잃어버리는 소탐대실의 패턴을 반복하면서 전략적 목표 달성에 번번이 실패한 것은 아닌지 곰곰이 생각해 봐야 한다"고 말했다.