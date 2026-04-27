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노동절 맞아 ‘근로자 휴가지원사업’ 확대, 비수도권 지원 강화

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이장원 기자

승인 : 2026. 04. 27. 14:28

한국관광공사, 참여기업 추가 모집
[한국관광공사] 모집 포스터
한국관광공사 제공
문화체육관광부와 한국관광공사가 5월 1일 노동절을 맞아 '근로자 휴가지원사업' 참여기업을 확대한다고 밝혔다.

근로자 휴가지원사업은 근로자들의 보편적 '쉴 권리'를 보장하고 대·중소기업 간 복지 격차를 해소하기 위한 제도다. 근로자가 20만 원을 적립하면 기업과 정부가 각각 10만 원을 추가 지원해 총 40만 원의 휴가 지원금을 조성하는 방식이다.

문체부와 관광공사는 고물가로 위축된 국내여행 시장에 활력을 불어넣고, 대기업 협력사 근로자까지 복지 혜택을 넓혀 상생 협력을 확산하기 위해 근로자 휴가지원사업 참여기업을 추가 모집한다. 모집 규모를 당초 10만 명에서 14만 5000 명으로 대폭 늘렸다. 추가 모집은 27일부터 진행된다. 참여를 희망하는 기업은 근로자 휴가지원사업 홈페이지에서 신청할 수 있다.

관광공사는 이번 사업을 통해 비수도권 소재 근로자 5만 명에게 2만 포인트를 추가 지급해 총 42만원 상당의 휴가비를 제공한다. 기존에 참여했던 근로자에게도 동일하게 적용된다. 지방 근로자의 처우를 개선하고 거주 지역 근교의 매력을 재발견하는 여행으로 지역 내수 경제 선순환을 이끌겠다는 구상이라고 관광공사는 설명했다.

최근 짧게 자주 떠나는 틈새 휴가 트렌드를 반영해 할인 프로모션도 진행한다. 신규 가입자 1만 명에게는 선착순으로 포인트를 지급한다. 30일부터 6월 30일까지 KTX 열차 및 렌터카에 대해 30% 할인도 제공한다. 자세한 내용은 전용 온라인 몰 '휴가샵(www.휴가샵.com)'에서 확인할 수 있다.

김석 관광공사 국민관광실장은 "중소기업 뿐만 아니라, 최근 대기업에서도 협력 근로자 휴가비를 지원하는 등 상생협력 차원의 관심이 높다. 이번 추가 모집은 노동의 가치가 존중받는 문화를 확산하고 대·중소기업이 동반 성장하는 복지 사다리로서 역할을 할 것"이라며, "특히 지방 근로자에 대한 우대 혜택이 지역관광에 큰 힘이 되기를 기대한다"라고 밝혔다.
이장원 기자

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